Reisifirmade liidu tegevjuht: reisikonsultandi töö on sarnane arsti tööga

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu tegevjuht Asmik Tsaturjan rääkis Vikerraadios, et reisikonsultandi töö on sarnane arsti tööga. Tsaturjani sõnul sõltub reisimise kvaliteet ettevalmistusest ja selleks ongi reisibürood end tõestanud, et nende abiga on puhkus kvaliteetsem.

"Mõõdukas lennupiletite hinnatõus on vältimatu, aga pakettreiside hinnad on natuke langenud," ütles Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu tegevjuht Asmik Tsaturjan.

Eestlaste lemmiksihtkoht muutunud ei ole ja selleks on jätkuvalt Türgi. "Topis on ka Kreeka, vaikselt hakkab tulema Montenegro, mis on viimaste aastate uus sihtkoht. Euroopa reisijate hulgas tõuseb ka Albaania populaarsus, aga mitte niivõrd veel eestlaste hulgas," nentis Tsaturjan. "Soomlaste topi esimene on Kreeka, mis eestlaste jaoks on natuke kallis. Eestlased on pigem seiklusturismi harrastajad, me ei karda tuld, tuult, vett ega kuumust."

Viimased uuringud näitavad, et korraldatud turismindus on taas tõusuteel ehk reisibürood tööta pole jäänud. "Just riskide maandamise tõttu on see väga tervitatav trend, sest teadlik reisimine on suurema väärtusega ka reisijale endale, ta saab tõesti puhata. Reisikorraldaja oskab vajalikku infot soovitada. Kui midagi juhtub, kust sa saad abi."

"Väga sageli inimesed ka ei tunne iseennast. Mina tihti võrdlen, et reisikonsultandi töö on sarnane arsti tööga. Kõigepealt arst küsib, et mille üle te kaebate ja samamoodi on ka reisi nõustamisel. Uuritakse kõik taust ära, miks te tahate puhata ja kuidas," selgitas Tsaturjan. "Meie elukaar määrab ka ära vajaduse, millist puhkust ma soovin. Kas ma reisin vallalisena, lastega või vanemas eas. Mugavus on ka oluline võtmesõna, keegi teine teeb minu eest asja ära. Külastuskogemuse kvaliteet sõltub ikkagi ettevalmistusest ja selleks ongi reisibürood end tõestanud, et nende abiga on puhkus kvaliteetsem."