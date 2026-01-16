Polaarööl Teravmägedes käinud sõbrad: kogu aeg oli tunne, et tahaks magama minna

Polaaröö ajal Teravmägesid külastanud Kevin Reisenbuk ja Kaarel Metssalu kirjeldasid "Ringvaates", et ööpäevaringne pimedus oli esialgu segadusse ajav kogemus, sest lõputu pimedus tekitas kogu aeg soovi magama minna.

Youtube'is kirjeldavad Kevin Reisenbuk ja Kaarel Metssalu, kuidas nad pakkisid kohvrid ning külastasid Teravmägesid – maailma kõige põhjapoolsemat asustust, kus on jääkarusid rohkem kui inimesi. Oktoobri keskpaigast kuni veebruari keskpaigani on Teravmägedes polaaröö. See tähendab, et sel perioodil Norrale kuuluvas saarestikus päevavalgust ei näe.

Metssalu rääkis "Ringvaates", et kuigi ta oli Teravmägedest üht-teist kuulnud, üllatas teda kohale jõudes see, kui tavalist elu inimesed seal elavad. Oma peas kujutas ta sihtkohta ette hoopis kauge ja kättesaamatu kohana, mille keskel asub polaarjaam.

"Aga üllatav oli see, et inimesed on võimelised igasugu erinevates kohtades täiesti tavalist elu elama. Selline hubane, mõnus linn. Hästi toredad inimesed, hästi vastuvõtlik kommuun. See koht üllatas," märkis ta.

Üks reisisõprade eesmärk oli aru saada, milline kohalik elu on. Samuti tahtsid nad linnast välja minna. "Saime teada, et seal on üks eestlasest giid ja me tahtsime kindlasti seda ära kasutada ja minna liustikule matkama ning äkki kohata jääkarusid ka," rääkis Reisenbuk.

Talvisel perioodil Teravmägesid kattev pimedus oli meeste sõnul segadusse ajav kogemus.

"See on päris sürreaalne, et sa ärkad üles, kell on mingi 10 hommikul ja on täiesti kottpime. Keha tõmbas isegi natukene segadusse, kogu aeg oli selline tunne, et tahaks magama minna, isegi kui oli hommik. Võttis natukene aega, et aklimatiseeruda," selgitas Reisenbuk.

Ühel päeval võtsid nad koos giidiga ette matka mäe tippu. Öösel magasid mäel olevas jääkoopas.

"See oli väga äge. Me jõudsime sinna üles ja meil tekkis selline hetk, kus pidime oma asjad koopasuudmest alla saama. See oli selline viie- kuni kümnemeetrine lumeauk, ronid köiest kinni hoides oma madratsiga, mis sul kaasas on, alla," kirjeldas Metssalu.

Kuigi saarel on jääkarusid rohkem kui inimesi, ütles Reisenbuk, et õnneks nad karudega siiski kokku ei jooksnud.

"Jääkarud on ühed vähesed loomad, kes vaatavad inimesi kui saaki. Kui ikkagi jääkaru tahab sind ära süüa, siis ta tõenäoliselt sööb. Ja seal on tegelikult reegel, et kui sa kodust välja lähed, siis sa pead püssi kaasa võtma, et olukorras, kus sa näiteks matkad ja karu tuleb, on see ainus viis pääseda," rääkis ta.

Selleks, et turistid kaitstud oleksid, liiguvad nad enamasti koos giidiga. "Või kui sa oled väga pühendunud turist, siis sa tegeled seal sellega, et see relvaluba saada ja näed vaeva, et ette valmistada," märkis Metssalu ja lisas, et Teravmägedes elatakse põhimõtte järgi, et inimesed kolisid jääkarude juurde, mitte vastupidi. "Seal austatakse neid."