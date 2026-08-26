Andres Kuusk: ootame Ülle Madisele küsimusi ka televaatajatelt

"Terevisiooni" stuudios oli külas saatejuht Andres Kuusk, kes intervjueerib kolmapäeva õhtul ETV otsesaates "Esimene stuudio" presidendikandidaati Ülle Madiset. Kuusk ütles, et ootavad saate toimetusega ka televaatajate küsimusi.

Riigikogu hakkab 2. septembril valima Eestile järgmist presidenti. Kolmapäeva-õhtuses otsesaates uurib Andres Kuusk presidendikandidaat Ülle Madiselt, millised on Eesti ees seisvad suurimad väljakutsed, milline on presidendi roll nende lahendamisel ja kuidas Eesti peaks navigeerima maailma julgeolekupoliitika karide vahel.

"Terevisioonis" tegi Kuusk ka üleskutse televaatajatele. "Saatejuhina oleks olnud lihtsam, kui Tiit Land oleks ka kandidaadina üles seatud. Siis me oleksime selle tunni saanud sisustada nii, et presidendi ülesanne: mis teie arvate ja mis teie arvate. Otsustasime kolleeg Peep Kalaga, et kaasame vaatajate küsimused, viime arutelu laiemale pinnale ja minu e-posti aadressile andres.kuusk@err.ee on alates eilsest hommikust tulnud küsimusi," rääkis Kuusk.

"Seekord mul on tõesti hea uudis, sest neid küsimusi on palju ja need on sisulised. Seal oli üks või kaks tindimusta mitte kannatavat küsimust. Neid tuleb päeva jooksul kindlasti juurde. Aga muidu täiesti sisulised küsimused lasteõigustest, poliitikast, presidendirollist, mis annab võimaluse teha tunniajases saates tempo- ja käigumuudatused," lisas ta.

Kuusk lisas, et Madiset austatakse, sest ta on selle oma tööga välja teeninud. "Ta on olnud väga tasakaalukas, väga hea õiguskantsler ja kõik märgid näitavad seda, et kui kolmapäeval korstnast valget suitsu tuleb, saab Ülle Madisest väga tugev president, sest nii tema käitumine, CV kui ka teod oleks justkui üles ehitatud nii, et sellesse ametisse jõuda."

Kas Madise ka 2. septembril esimeses voorus valitud saab, murravad praegu pead väga paljud. "Minult ja kolleegidelt saadakse vastuseks, et umbes 90 protsendilise tõenäosusega valitakse ära. Aga kümme protsenti! Tuletame meelde, et viis aastat tagasi oli Alar Karisel samamoodi esimeses voorus hääled koos, aga see, et reaalselt poliitikud, ükskõik, mis motiividel, hääletavad teistmoodi, ongi parim tõestus, et tegemist on presidendi valimistega, mitte presidendi määramisega, nagu mõned õeluskotid räägivad," tõdes Kuusk.

Presidendivalimistega seoses üllatab Kuuske kõige rohkem see, et me iga viie aasta tagant üllatume. "Oi, meil on põhiseadus! Oi, meil valitakse niimoodi presidenti! Ja siis ujuvad välja süsteemifriigid. Meil on vaja muuta seadust! Meil on vaja muuta põhiseadust! Minu küsimus on alati see, et kuulge, kiisu-miisud, kus te olete olnud viimased neli ja pool aastat."

"Me oleme saanud selle valimiskorra järgi väga tugevad presidendid. Peamine etteheide poliitikutele täna on see, et nad ei suuda üle välja teha koostööd. Koalitsioon ja opositsioon, palun väga, on praegu suutnud kokku leppida. See on just see, mida põhiseaduse koostajad oma vaimusilmas ette nägid. Minu meelest väga hea töö," märkis Kuusk ning lisas, et kindlasti ei ole praeguses valimiskorras ega selles, et ta on ainuke kandidaat, süüdi Madise ise.

Kuusk lisas, et kõrge arvamus Madisest ei sega teda õhtul "õela ajakirjanikuna" küsimast teravaid küsimusi, sealhulgas ka televaatajate omi.

"Esimene stuudio" on ETV eetris kolmapäeval, 26. augustil kell 20.00. ETV2-s saab intervjuud vaadata viipekeelse tõlkega.