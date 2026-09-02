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Maria Rannaväli: noorte ootused presidendile ei erine oluliselt ühiskondlikest

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Riigikogust eetrisse läinud "Terevisioonis" oli külas sisulooja Maria Rannaväli, kelle sõnul on noorte jaoks oluline, et presidendis saaksid kokku asjatundlikkus ning vahetus.

Suvine presidendivalimiste periood ja nimede välja hõikamine huvitab Rannavälja sõnul ka temavanuseid. "Keda ei huvitaks, kellest saab Eesti järgmine president. See on ikkagi niivõrd suur sündmus. On vähe inimesi, keda see täiesti külmaks jätab. Aga protsess on ikkagi riigikogu koosseisu valimisest erinev ja võib-olla mitte kõige põnevam. Ise me osaleda ei saa, aga puhtinimlikul tasandil ikka hoiad silma peal, kelle nimed läbi käivad ja millist tüüpi inimesed nad tunduvad," selgitas Rannaväli.

"Noortel on huvi olemas, võib-olla nad ei räägi sellest suurte inimestega, vaid räägivad sellest omavahel. Kui Ülle Madisest konkreetne favoriit sai, siis kindlasti arutati selle üle, kuidas ta tundub. Kas ta sobib presidendiks või ei sobi, kuidas ta inimesena tundub. Ma ei alahindaks ka noorte arusaama sellest, et president peab meid laias maailmas esindama. Kindlasti mõeldakse ka selle peale," lisas ta.

Rannavälja sõnul on jäänud mulje justkui ei huvitaks noori "tõsised" asjad. "Loomulikult huvitavad. Me ei saa endale lubada seda, et see meid ei huvitaks. Olen saanud ka oma jälgijatel väga sisulist tagasisidet ja erinevaid arvamusi kas siis Ülle Madise või teiste potentsiaalsete kandidaatide kohta. Kas nad ikka on pädevad? Kas nad tajuvad välispoliitikat?" rääkis sisulooja.

"Noorte ootused presidendile ei erine kuigi palju üleüldistest ühiskonna ootustest. Ei ole nii, et noored tahavad, et president käiks dressides ja ütleks kõigile "tšau", oleks cool. See oleks võib-olla naljakas, aga kas keegi seda päriselt soovib: ma ei tea. Ikkagi mõeldakse selle ametist tõsisemalt. Teistpidi peavad olema asjatundlikkuse ja väärikuse kõrval olemas ka vahetus ja soojus. Noored ootavad seda, et sa oleksid päris inimene," toonitas Rannaväli.

Rannaväljale on jäänud mulje, et teati küll õiguskantsleri ametikohast, aga kes täpselt seda rolli täitis, oli seni ebaselge. "Pigem oli ta noorte jaoks tundmatu," rääkis Rannaväli Ülle Madisest. "Kõigi eest ma ei oska muidugi rääkida, mulle jäi selline mulje. Nüüd on juba nägu ja nimi oluliselt tuttavamad."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

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