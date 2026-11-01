Oliver Rõõmus: pühadus on kadunud

Räppar Reket ja produktsiooniduo Púr Múdd avaldasid ühise lühialbumi "Võõrad", mille läbivaks teemaks on pühaduse kadumine ja mõte, et inimese hing on väärt rohkem kui kogu maailma vara.

Muusikud rääkisid saates "Hommik Anuga", et kuigi nad oli varem põgusalt kohtunud, ei olnud nad enne seda suve koos muusikat teinud.

Kui Púr Múddi liikmed Reketi esimest korda stuudiosse kutsusid, käis asi kiirelt. "Lasime talle paari demo, siis Tom ütles selge, ma lähen stuudiosse, proovin midagi," meenutas Oliver Rõõmus esimest kohtumist. "Õhtul juba tulid viisid ja sõnad ning siis see pall hakkas veerema."

Reket rääkis, et esimene laul sündis tal juba tagasiteel enda stuudiosse, teine valmis samal õhtul. "Kui saad aru, et praegu on hoog sees, siis peab seda vasarat taguma," märkis ta ja tõi välja, et võttis endale kirjutamisel motiiviks mao, kes sööb enda saba. "See tähendab uuestisündi. Kui sa neid tsükleid ei murra, algab kõik jälle ühel või teisel moel uuesti."

Joonatan Siimani sõnul pani esimene lugu väga selgelt paika kogu albumi temaatika ja tooni.

"Meil on seal kasutatud lõiku pastor Rein Uuemõisa 2009. aasta jutlusest, kus ta räägib, et Eestimaal on pühaduse tunne kadunud. Selle jupi leidime pärast seda, kui Reket oli oma sõnad ära kirjutanud ja see töötas tagurpidi. Hästi lahedalt sidus ära," kirjeldas ta.

Mõttega pühaduse kadumisest on Oliver Rõõmus nõus. "Ma lõikasin seal tegelikult kolmest jutlusest erinevad laused kokku. Minu jaoks ütlebki pastor Rein seal kogu albumi kokkuvõtva lause: sinu hing on rohkem väärt kui kogu maailma vara. See on selline ilus sügav mõte. Me kõik rügame tööd teha, tahame raha ja mida kõike veel, aga kõige tähtsam on meie sees. Seda võiks rohkem meeles pidada."