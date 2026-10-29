Linda Eensaar: rinnavähk muutis mu rinnad avalikumaks

Kirjastus Herta andis eesti keeles välja raamatu, mis mõtestab huumori kaudu lahti naiste rindu. Kultuurisaates "OP" oli külas raamatu tõlkinud ajakirjanik Linda Eensaar, kes jagas ka oma rinnavähikogemust.

Sügisel ilmus eesti keeles Soome illustraatori, koomiksikunstniku ja graafilise disaineri raamat "Tissiloogia. Raamat rindade tähendusest, müütidest, koormast ja vabanemisest". Raamatu eesti keelde tõlkinud ajakirjanik Linda Eensaar võttis raamatu tõlkida, sest see puudutas teda isiklikult. Eelmisel aastal läbis ta rinnavähi ravi ja operatsiooni.

"See oli väga lõbus pühendumine sellele raamatule. On ka minu rindu tehtud teistsuguseks. Isegi minu enda lihasmaterjali kasutades ehitati uus. Ma ise kutsun teda hellitavalt mõttetuks rinnaks, sest tal ei ole nibu, tundeid sees, sest kõik närvirakud on ka töö jooksul katki läinud. Aga näed, tundub, et isegi valetissi on siin maailmas vaja," tõdes Eensaar ning lisas, et ilma selle kogemuseta ta tõenäoliselt raamatu tõlkimiseni ei oleks jõudnud.

"Ma kujutan ette, et soomlaste ja eestlaste huumorisoon kattub. Eriti, kui on veel sama põlvkonna inimesed. See paistab kerglane: pildiraamat täiskasvanutele, aga mina ei võtaks seda nii kerglaselt. Inimese aju armastab infokilde. Tahame kogu aeg õppida. Sama tähtis, kui see, et me saaksime uut informatsiooni, on ka selle informatsiooni pakendamine. Kui tõesti väga hea kunstnik teeb ise pildiraamatu ja pikib sinna sisse teaduslikku ja harivat materjali, siis see on absoluutselt oivaline viis uute asjade teada saamiseks ja koos naljaga üpris stigmatiseeritud teemat veidi nihutada," rääkis Eensaar.

Linda Eensaar Autor/allikas: ERR

Eensaar märkis, et rindade peamine roll on lapsi toita. Teised rollid on inimühiskond ise juurde pannud.

Eensaar tõdes, et rinnavähk kui selline muutis ta rinnad avalikumaks. "Lähedased ja ka mitte nii lähedased küsisid ikka, et kas tunnen ennast endiselt naisena või mis su mees arvab. Aga ei tunne, sest rinnad olid paarisrakendina töötades väga tublid. Toitsid kaks last ära. Selle võrra olen rahul. Operatsioonile minekul oli päris kaua vaja oodata. Oled tühja kõhuga ja pikk operatsioon oli ees. Siis muutusin emotsionaalseks. Mõnel korral läksin tualetti, võtsin särgi seljast ja kallistasin oma rindu. Tänasin neid," jagas Eensaar.

Ta tõdes, et alguses oli diagnoosi saamine siiski kohutav. "Ma ei taha kuidagi pisendada teiste rinnavähiga inimeste kogemust. See on minu isiklik kogemus ja vaade, et ma suudan sellele teatud kergusega tagasi vaadata. Mul vedas. Ma olen saanud elu kogeda igat pidi. Pöörata seda teadlikkuse tõstmiseks või teistele toeks olemiseks."

Eensaar loodab, et raamat lisab tisside imidžile veidi väljendit "kah asi!". "Nad on väga kasulikud. Ma ei alahinda nende kasulikkust, aga kah asi, et sul nüüd suur skandaal tekib sellest, kui keegi peaks riigikogus oma last imetama. Või kuulsusel kontserdi ajal nibu välja paistab. Sul ei ole siis nibu või," naeris Eensaar.