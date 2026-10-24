Gunta Randla toob uuel näitusel vaatajate ette 18 kultuuritegelase portreed

Teatri- ja telekunstnik Gunta Randla avab 12. novembril Tallinnas Kadrioru Poska 15 majas näituse "Piksli ja pintsliga", kus on eksponeeritud 18 maali Eesti tuntud kultuuri- ja meediategelastest.

Gunta Randla näitusel "Piksli ja pintsliga" on 18 portreed inimestest, kes on kunstnikku oma töö, annete ja karismaga inspireerinud. Kujutatud on muu hulgas lavastaja ja teatripedagoog Merle Karusoo, teleajakirjanikud Karmel Killandi, Mati Talvik ja Hardi Tiidus, telesaatejuht Reet Linna, ajakirjanik ja poliitik Maire Aunaste, filmilavastaja Mark Soosaar, muusikud Joosep Sang ja Tõnu Raadik, maalikunstnik Mari Roosvalt, tekstiilikunstnik Anu Raud ning moekunstnik Kirill Safonov.

Samuti on portreteeritud Teoteatri juht Piret Viisimaa, Looduse Omnibussi eestvedaja Piret Reimann, Aruküla kultuurijuht Garina Tomingas, klaasikunstnik Laura Šmideberga ning kultuuriürituste korraldaja Valter Koppel koos abikaasaga. Näitusel on ka kunstniku autoportree ja pilt tema lapselastest.

Randla sõnul on ta püüdnud spontaanselt peatada aega ja jäädvustada hetke ning avada ka portreteeritavate tausta valdkonnas, milles nad tegutsevad. "Igal maalil on minu isiklik nägemus ja tunnetus inimesest ning soov edastada enamat kui ainult välist sarnasust," ütles kunstnik.

Näituse nimi viitab töödes kasutatud võtetele: fotograafiale, digitöötlusele, lõuendile prinditud digiprindile ning maalimisele erinevates tehnikates. Randla kasutas teostes visuaalset materjali, mis on tema käsutuses ERRi loal. Digitaalse osa juures oli abiks tema sõbranna Viivi Jokk, kellega kujunes kunstniku sõnul oivaline partnerlus.

Näitus on Kadrioru Poska 15 majas avatud kuni 30. detsembrini 2026.