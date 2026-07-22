Austraalias naturopaadina töötav Kelli Kõlar: elu ise juhtis mind selleni

"Rännuhing viis mind Eestist ära. Austraalias on selline võimalus, et saad reisida ja töötada ja ma ei mõelnud pikalt. Ema on süüdi, et ma sinna läksin. Tema ütles, et sa oled noor, mine ja proovi elu," muheles rändurihingega Kelli Kõlar, kes polnud seitse aastat Eestimaal käinud.

Kõlar õppis juurat ja neljandal õpinguaastal mõtles, et sel alal ta tööle ei lähe. "Mul oli puudu rohelusest ja vabadusest ja vihkasin, et ma olen nelja seina vahel kinni ja maksan elektrit selle eest, et mul oleks soe ja mugav. Keerutasin maakera ja vaatasin, kuhu minna. See oli 30 aastat tagasi ja avastasin Costa Rica. Läksingi üksi sinna. Teadsin, et tahan elada kuskil, kus pole elektrit, telekat ja liiklust. Aga seal olid omad probleemid, kas üle jõe minnes krokodill hammustab ja kui palju sajab, kas mäenõlvalt tulev mudalaviin läheb majast mööda," meenutas Kõlar.

Siis tekkis tal Eestis armastus, mis ajas plaanid sassi ja koos mindi Austraaliasse. "Seal õppisin ülikoolis naturopaatiat (naturopathy). Neli aastat nühkisin seal suure rõõmu ja hasardiga koolipinki. See huvi hakkas juba Eestis pihta. Paljud seda ei tea, aga mu isa, trummar ja ekstreemsportlane Paap Kõlar on olnud sellise valdkonna huviline kogu elu. Isa jäi kunagi lennukist maha ja ostis poest ühe paksu ingliskeelse entsüklopeedia. Sellest raamatust mina enam lahti ei lasknud. Nii põnev oli lugeda, et üks vitamiin võib toetada sinu keha. Sealt hakkas kõik pihta," tõdes Kõlar.

Kõlaril endal on olnud elus kolm korralikku väljakutset tervise seisukohast. "Ma olin aastaid puukborrelioosi kallal ja siis ei teatud veel, mis viga on. Ma sain selle Eestis ja Austraalias hakkasin nuputama, mis see on. Neli aastat oli see haigus mul avastamata. Viimases hädas, viletsas seisus, tööd ma enam teha ei saanud, läksin kohalikku raamatukokku ja võtsin kõige paksema naturaalmeditsiini raamatu. Lugesin 1300 lehekülge ühe päevaga läbi, külmavärinad tulid, et siit tuleb nüüd üks elumuutev moment. Avastasin enda jaoks spirulina, mida ma ajasin endale sisse supilusikatäite kaupa ja puhkasin, tööl ei käinud," meenutas Kõlar.

Nüüdseks on Kõlar töötanud 15 aastat naturopaadina. "Naturopaatia tähendab seda, et minu nõuandepagasis on toitumisnõuanded ja ravimtaimed, aga ka elustiili ja meeleseisundi nõuanded," tõi Kõlar välja. "Minu juurde tullakse samade muredega nagu sa lähed perearsti juurde, aga minu soovitus on alati vaadata, kust see probleem alguse saab."