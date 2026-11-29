Aasta kodaniku tiitli pälvinud Kopli Sörgi eesvedaja Andres Reimand ütles saates "Hommik Anuga", et iganädalased sörgirühmad toovad linna tagasi külaelu ja kogukonnatunde.

Kaks aastat tagasi Tallinnas Koplis kahe jooksja algatusel sündinud rahvaspordirühm Kopli Sörk on laienenud üle Eesti 85 kohalikuks kogukonnaks ja jääb arvult vaid ühe võrra alla Maxima poeketile. Kodanikupäeval tunnustas siseminister algatuse käivitajat Andres Reimandit aasta kodaniku tiitliga.

Riiklik tunnustus tabas sportliku tulemuspingeta kogukonda vedavat Reimandit keset tavalist argipäevatööd.

"Tunnen end nagu liivatera, kelle žürii kutsus aasta parima ranna auhinda vastu võtma, sest olen lihtsalt seal, kus mulle meeldib olla, ja koos inimestega, kes mulle meeldivad," lausus Reimand. "See tundus nii, nagu oleksin sõbraga Paavli tänava nurgal sörkinud ja keegi oleks ootamatult finišilindi meie vahele tõmmanud, ehkki oleme tegelikult alles teekonna alguses."

Kopli sörgi teist aastapäeva tähistavad osalejad esimesel advendil. Esimene ühisring sai alguse ühe jooksu lõpus, kui tuttav mees James koputas Reimandile õlale ja kutsus teda Stroomi metsa koos sörkima. Esialgsest ühest ringist kasvas peagi kaks ja neli ringi ning kahest jooksjast sai kaheksa, kuni rühmad hakkasid rakkude kombel üle riigi paljunema.

Iganädalased kogukonnaringid püsivad koos tänu põhimõttele, mida eestvedajad nimetavad radikaalseks järjepidevuseks. Kopli rühm koguneb igal kolmapäeval ja pühapäeval täpselt samal kellaajal ning samas paigas, et osalejad tegutseksid lihasmälu najal ega peaks lootma hetkelisele motivatsioonile.

Rajale tulekut ei takista ka aeglasem tempo või kehvem vorm, sest seitsmest põhimõttest koosneva manifesti järgi ei jäta rühm kedagi maha. Algajate ja rahulikuma sammu eelistajate jaoks lõid korraldajad eraldi formaadi "Tigude mäss", kus osalejad vaheldavad reibast kõndi lühikese sörgisammuga.

"Võtmesõna on tunne, sest kohale tulnud inimesed lähevad nõks parema tujuga koju ja jagavad seda järgmisel päeval töö juures kohvinurgas edasi. Niimoodi muutub kogu ühiskond iga väikese kontakti kaudu pisut helgemaks, kuna värske õhk ja ühine rütm toetavad nii keha kui ka meelt," selgitas Reimand.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ühine jooksurütm toimib linnakeskkonnas sotsiaalse liimina, mis viib kokku erineva keele- ja kultuuritaustaga kohalikud elanikud. Reimandi sõnul ehitab sörgirühm suurde linna tagasi küla, kus inimesed tunnevad üksteist nägupidi, teretavad õhtul poes ja vahetavad tänavanurgal paar sõna.

Jooksuklubi liige Marie Niilisk märkis, et tunneb jooksukaaslasi tihti esmalt nende tossude, koera või elusündmuste järgi, mistõttu on tavariietes raske tuttavaid ära tunda. Selle mure lahenduseks kandsid osalejad ühel korral suisa nimesilte, et soodustada siirast uudishimu ja vahetut tutvust.

Vahetu tutvus ja kogukonnatunne osutuvad määravaks ka väiksemas paigas, näiteks Rudolf Palk käivitas sörgirühma Mustvees. Varem teadsid kohalikud Palki ja tema elukaaslast vaid kui kahte üksikut linnavahel jooksjat, kuid nad ise ei tundnud kogukonda peaaegu üldse.

"Korraldasime esmalt kolm proovisörki, sest tundsime tulijate suhtes väikest ebakindlust," selgitas Palk. "Pidime tegema ka põhjalikku selgitustööd, et sörk ei ole võistlussport, vaid mõõdukas samm koos sotsiaalse läbisaamisega," märkis ta.

Kohaliku elu vahetu kogemus seob sörgivõrgustikku laiema küsimusega ka sellest, millist avalikku ruumi Eesti linnad ja asulad vajavad. Reimand viitas ühe linnaarhitekti mõttele, mille järgi peab steriilsete uusarenduste kõrvale jääma toorest, ausat ja lihtsat avalikku ruumi.

"Mulle tundub, et me loome üle Eesti väikeseid soppe, kus inimesed saavad tunda end hästi ega pea kulutama raha või tundma liigset muret," lausus ta. "Igaüks saab lihtsalt kohale tulla, teistega koos olla ja elada tavalist argipäeva täiesti tasuta, mistõttu seisab suurem töö meil alles ees," osutas ta.