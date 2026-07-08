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Evelin Võigemast: looduse poolt olen saanud plussmärgilise maailmanägemise

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Naissaarel uue suvelavastusega proove tegev Evelin Võigemast rääkis "Ringvaates", et on looduse poolt kaasa saanud plussmärgilise maailmanägemise ja elujõu ning teda on väga raske pikali lüüa. Näitleja Taavi Teplenkovi sõnul on saarel väga romantiline ja mõnus atmosfäär.

Naissaarel käivad uue suvelavastuse "Turbulents" proovid. "Materjali saatis mulle tõlkija Margus Alver ja see tundus mulle selles suhtes intrigeeriv, et kuidas meil mäluga on ikka kehvasti, kuidas me ise selekteerime omi asju, mis meil elus ja suhetes juhtub ja kui traagiline see vahel ikka on, ja kuidas see traagika läheb naljakaks ja jaburaks kätte, ning kui hirmus tõsiselt me ise ennast võtame," ütles lavastaja ja näitleja Andres Puustusmaa.

"Turbulents" räägib lennuki kaaperdamisest. "Juhtub katastroof ja kuidas erinevad inimesed traumaga, mis neid tabab, toime tulevad," sõnas näitleja Evelin Võigemast. "Ma olen vist looduse poolt kaasa saanud üsna plussmärgilise maailmanägemise ja elujõu. Mulle tundub, et mind on väga raske pikali lüüa. Lavastuses on kõige keerulisem selle tülika abikaasaga hakkama saada."

"See on mõnus vaheldus. Ma olen ikkagi harjunud bändidega töötama. Siin on mu ülesanne näitlejate tööd alt toetada, olla pehme padi. Lavastuses on päris jõuline katastroofistseen, kus oli palju nuputamist, aga saime paika," ütles lavastusele muusikalise kujunduse teinud Jonas Kaarnamets.

Näitleja Taavi Teplenkov tõi välja, et suvelavastuse puhul käib proovide tegemine palju kiiremini ja kõik on palju intensiivsem. "Atmosfäär ümber on aga väga romantiline ja mõnus," tõdes Teplenkov.

Võigemasti sõnul on Naissaarel proove teha puhas luksus. "Siin saab kõige paremas mõttes tegeleda ainult töö ja puhkamisega, muid asju tegema ei pea. Kõik asjad toimuvad ühe õue peal, toit tuuakse ka kohale. Meie teeme tööd ja õhtul vaatame jalgpalli. Siin tekib omamoodi residentuur," muheles Võigemast.

Teplenkov mängis Naissaarel ka 20 aastat tagasi, küüni esimeses suvelavastuses "Vastutuulelaev".

Nargenfestivalil on käimas 20. hooaeg. "Juubeleid armastatakse teha ikka tagasivaatega. Evelin oli 2006. aastal Tätte näidendis "Latern", mille me ise tellisime ja mängisime seda Reiu jõel. Meie kombitsad hargnesid igale poole vete äärde, me püüdsime festivali hoida mere ja vete ääres. Meie esimene slogan oli: tänavad on remondis, sõitke mööda merd, ja see on püsinud aktuaalne 20 aastat," ütles dirigent ja Nargenfestivali korraldaja Tõnu Kaljuste.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Oliver Reimann

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