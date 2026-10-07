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Helena Lotman: rohkem peab leidma põhjuseid koos naerda

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Näitleja Helena Lotman rääkis "Ringvaates", et ilus on kuulata, kui inimene naerab ja see ajab endal ka suunurgad ülespoole. Lotmani sõnul peaksime leidma rohkem põhjuseid koos naerda.

Tallinna kooliõed ja vaimse tervise õed korraldavad oktoobris kampaaniat "Naerul on väge", mille raames asendatakse ligi 90 Tallinna koolis tavapärane koolikell tuntud Eesti näitlejate naerusalvestustega. Kui kaks aastat tagasi oli kampaania ühepäevane, siis tänavu otsustati naerukampaaniat pikendada nädala ajani.

"Naervaid näitlejaid ei ole üldse kerge ära tunda, sest tuleb teha vahet, kas see on inimese enda naer või mõnes rollis naermine, igasuguseid erinevaid naermisi osatakse ju teha," ütles näitleja Helena Lotman.

Lotman tundis hääle järgi ära Ita Everi legendaarse naeru ja samuti Tambet Tuisu, Hele Kõrve, Elina Pähklimägi ja Tõnu ning Rein Oja naeru.

"Ilus on kuulata kui inimene naerab, ajab endal ka suunurgad ülespoole," nentis Lotman. "Kui sa vaatad, kuidas inimesed naeravad ja ei suuda naeru kinni pidada, näiteks Soome muusik ja näitleja Vesa-Matti Loiri "Naurava kulkuri", siis seda kuulates ei saa lihtsalt tuimaks jääda," sõnas Lotman. "Peab rohkem koos naerma."

"Naerda tuleb ja peab leidma põhjuseid seda teha. Alguses naerda ja pärast naerda kõva häälega ning pärast selle nalja peale muiata. Selliste kolleegidega, kes siin just kõlasid, ole see raske," nentis Lotman.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

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