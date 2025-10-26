Aleksandr Popov: üks korralik nutt õigel ajal säästab aastaid halbu valikuid

Peagi algav november on meeste tervise kuu, mille raames kutsutakse üles Eesti mehi enda füüsilisele vormile suuremat tähelepanu pöörama. Stand-up koomik Aleksandr Popov teab omast käest, mida tähendab see, kui tervis alt veab.

"Olles kogenud seda, mis saab su südamega siis, kui sa oma tervise eest ei hoolitse, olen ühinenud võimsa ja iseseisva hommikul ravimit võtva meestegrupiga, et süda ikkagi töötaks," rääkis ta saates "Hommik Anuga".

Südamemuredega sattus Popov haiglasse kolm aastat tagasi. "Võib juhtuda selline asi, et ühel hommikul sa ärkad omaenda voodis ja tunned, et sul on raske hingata. Sinu peast käivad läbi erinevad huvitavad mõtted, kaasa arvatud ka seoses potentsiaalse südameseiskumisega. Siis jõuad haiglasse ja seal öeldakse, et su süda on rütmist väljas ja on raske kindlaks teha, kui kaua ta on rütmist väljas olnud, sest sa oled selline ilus rõõmupall täis tervisemuresid, kes kõik üksteist niimoodi võimendavad. Nii et seal üht kindlat sellist süüdlast otsida oleks natukene lapsik, sest lõppkokkuvõttes on süüdlane see, kes peeglist vastu vaatab."

Märke, et tema tervisega pole kõik korras, oli Popovil varemgi, kuid ta ei pööranud nendele piisavalt tähelepanud. "Siis hakkad mõtlema kõigi nende kordade peale, kui sa tundsid, et oli raske hingata või üle pika aja jälle trepist üles minnes võttis higistama," meenutas ta.

"Sina selle asemel, et mõelda, et äkki helistaks perearstile, jõudsid järeldusele, et täna sööme salatit, täna on see päev, võtame rahulikult. Homme sööme ka äkki salatit, aga võib-olla ei söö, hulluks ei ole mõtet minna. Ja siis sa mingi hetk saadki aru, et märgid olid olemas, aga sa olid väga oskuslik nende ignoreerimisel, sest sa oled mees – sa ei ole haige, sul on lapsest saati olnud, et sa ei nuta, emotsioone ei tohi näidata, pehmokontroll on kogu aeg peal."

"Hommik Anuga", Aleksandr Popov Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Nüüd teab Popov, et nii mõnigi tervisemure oleks olnud ennetatav, kui ta oleks oleks õigel ajal arsti poole pöördunud. "Kui ma ei oleks oma peas mõelnud selle peale, et kuidas ma lähen mehena arsti juurde nõrkust näitama, öeldi ju, et mehed ei nuta, meil on isegi film selle kohta. Tagantjärele mõtled, et üks korralik nutt õigel ajal säästab 13 aastat halbu eluvalikuid," nentis ta.

Koomikuna on Popov otsustanud ka oma tervisemured lavale tuua. Iseenda üle naermine on tema jaoks juba maast madalast kaitsemehhanism olnud.

"Kui tuli see ilus avastus, et mitte miski ei aja kiusajat kurjemaks kui see, kui sa temalt materjali ära võtad. Saad kiiresti selle lõõpimise juurest füüsilise osani ja hoiad endal päeva kokku, saad oma ketuka kätte ja võib eluga edasi minna, nagu öeldakse. Siis hakkas see iseenda üle nalja tegemine muutuma selliseks enesekaitseks. Hoidis kiusajad eemal, sest nad nägid, et mis ma seal ikka proovin, materjal on otsas," kirjeldas ta.

Uue komöödiakava eesmärk on läbi eneseiroonia juhtida inimeste tähelepanu selle, et väga palju on kinni ka selles, kas me märkame seda, mis meie ümber toimub.

"Vahel on olukord nii lihtne, aga sa ei julge sõbralt, tuttavalt või lihtsalt teiselt inimeselt küsida, kas tal on kõik hästi, sest peas tekib see, kas see on minu asi: mida ma lähen inimest torkima, tema mured ja mul on enda probleemid ning mis ma siin hakkan. Aga tagantjärele ma võin julgusega öelda, et kui vahepeal keegi küsib, kas sul on hästi, siis üheksal juhul kümnest ta ei taha neid muresid sinu kaela veeretada ja ütleb, et saab korda, lähme edasi, aga see, kui seda küsitakse, see korraks paneb sind ikka mõtlema, et teised vist ikka hoolivad ka. Kui seda ei küsita, siis on kergem jõuda mõtetega sinna, et sind pole kellelegi vaja ja siis sa hakkad öösel lollusi tegema, mis lõpuks jõuavad riburadapidi sinna, et su tervis ei oskagi muudmoodi öelda, kui et kõigepealt füüsilisel tasandil ütleb: "Kuule, peremees, mulle aitab, me hakkame siin asju kokku pakkima, vaata ise, kuidas saad.""

"Hommik Anuga", Aleksandr Popov Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Popov rõhutas, et füüsilise tervise kõrval ei tohi ka vaimset tervist unustada. "Füüsilise ja vaimse tervise tasakaal on see, mida ma olen õppinud. Ei ole ühte ilma teiseta. Vanadel kreeklastel see mõte ikkagi aus, et terves kehas terve vaim. Sul võib olla väga tugev keha, aga kui vaim järele ei jõua, siis pole selle vaimul, nagu noored ütlevad, kuskil hängida. Kui vaim sees lonkab, hakkab see keha ka järele andma," arutles ta.

Popov rõhutas, et oluline on oma muresid jagada. "Ma võin isikliku kogemuse pealt öelda, et kui nutta tahad, siis nuta parem ära, sest pärast võib olla liiga hilja. Nali naljakas, aga leida julgust, et muredest rääkida, on kõige keerulisem asi. Iseenesest tundub lihtne teha üleskutse, aga rääkimine algab inimesest endast ja kui tal endal ei ole julgust, siis need üleskutsed meeletult palju ei aita, reklaami või ära reklaami seda rääkimist," nentis ta.

Samuti rõhutas ta, et igal inimesel on lubatud olla oma puudustega ning me ei peaks ideaalset maailma taga ajama. "Mina väga kardan seda hetke, kui me jõuame sinna, mida utoopiakirjanikud kirjeldavad ideaalse maailmana," tõdes koomik.