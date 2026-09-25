Tänavakunstnik Kryptik: tänavakunsti tegemiseks on praegu rohkem võimalusi

Pärnu tänavakunstnik Kristjan Tamm ehk Kryptik on tänavakunstiga tegelenud enam kui 20 aastat. Tema loomingut võib leida majaseintelt, elektrikappidelt ja erahoovidest, viimastel aastatel on tema tööde hulka jõudnud ka suuremad tellimusmaalingud.

Grafitiga tutvus Tamm ajal, mil internet ei olnud veel kodudes tavapärane. Ta otsis kooli arvutitundides USA grafitilehekülgi ning hakkas nähtut ise järele proovima. Esimesed tööd valmisid mahajäetud hoonetes ja varemetes. "Aga nagu arvata võib, siis alguses ei tule midagi välja," rääkis Tamm "Vikerhommikus".

Tamme ei ole grafitiga tegelemise ajal politseiga otseselt kokku puutunud, sest ta püüdis valida kohti, kus selliseid probleeme ei tekiks. Tänapäeval on tema sõnul noortel tänavakunsti proovimiseks rohkem seaduslikke võimalusi.

"Praegu ma käin ise ka noortekeskustes noortele töötubasid tegemas," märkis ta. "Nad ei pea pimedas tänavale minema, et kuskil katsetada. Selles mõttes on tänapäeval olukord ikka märksa parem."

Tänavakunsti tegemiseks ei pea enam tingimata alustama klassikalisest grafitist. Värvid ja töövahendid on muutunud kättesaadavamaks ning noortel on rohkem võimalusi juhendatud töötubades kätt proovida. Tamme enda loomingulised juured on siiski grafitis. Eriti oluliseks peab ta grafiti kirjakunsti, kus kunstnik kujundab oma nime ja arendab välja isikliku stiili.

Praegu teeb Tamm peamiselt tellimustöid. Tellimuse sisu mõjutavad nii kliendi soovid kui ka koht, kuhu maaling tuleb. Tema töödes korduvad loomad ja linnud. "Asukoht dikteerib ise natuke ette, et mis sinna sobib," märkis Tamm ja lisas, et üks ebatavalisemaid töökohti on olnud reoveepumpla. Selle objekti puhul sai tavalisest tehnilisest rajatisest akvaarium.

Tänavamaalingute tegemiseks vajab Tamm suurt hulka spreivärve. Erinevate toonide kaasas hoidmiseks kasutab ta suurt reisikohvrit. Kui töö käigus tekib viga, ei saa seda lihtsalt kustutada. Vigane koht tuleb üle värvida ja uuesti teha. Ühe maalingu tegemiseks võib kuluda üks kuni kolm päeva. Täpne aeg sõltub töö suurusest.

Tänavakunstniku tööd mõjutab otseselt ka ilm. Vihm võib kavandatud tööpäeva ära jätta ning Tamm vaatab hommikuti ilmateadet, et selle põhjal oma tegevusi planeerida. Talveks jäävad välitööd mõneks ajaks pausile. "Samas ma teen sisetöid ka," märkis ta.

Paar aastat tagasi tunnustas Pärnu linn Tamme tema loomingulise tegevuse eest kultuuripreemiaga. Kunstniku sõnul tuli tunnustus talle ootamatult, kuid tunnustus oluline ka seetõttu, et see näitab tänavakunsti muutunud positsiooni. "See areng, mis on Eestis toimunud, on väga suur," rääkis ta.