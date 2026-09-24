Laulukirjutaja Emili Rohumaa: hirmu konkurentide ees mul pole

Näitleja ja laulukirjutaja Emili Rohumaa rääkis "Terevisioonis", et kuigi tema põhifookus on praegu näitlemisel, on tal tugev sisemine soov luua muusikat ja selleks pani ta kokku oma bändi. Rohumaa sõnul ei hirmuta teda, et Eestis on palju andekaid noori muusikuid, sest igaühel on oma sõnum.

"Septembri alguses oli mu esimene kontsert ja muusikavideo esilinastus. Selleks panin ma bändi kokku, kuhu kuuluvad Ekke Janisk, Kristjan Tenso ja Karl Birnbaum," ütles näitleja jalaulukirjutaja Emili Rohumaa.

Näitlemine ja muusika täiendavad Rohumaa sõnul teineteist. "Tunnen, et ma väga vajan muusika tegemist näitlemise kõrvale. See on tugev sisemine soov, aga töö mõttes on minu fookus ikkagi näitlemisel. Aina enam kasvab ka soov saada muusikast rohkem teada ja selles valdkonnas areneda."

Muusika loomine käib Rohumaal tihti läbi tekstide, mis teda puudutavad. "Mingid sõnad, mis jäävad kummitama ja viisijupid, mida ei saa peast välja. Kui need kokku panna ja midagi veel otsida, eksperimenteerida, on minu jaoks kõige põnevam. Mingi kombineerimise tehnika võib-olla, aga isegi otsin veel seda täpset viisi ja žanri," selgitas Rohumaa.

Teda ei hirmuta see, kui palju noori ja andekaid muusikuid Eesti kogu aeg välja tuleb. "Mina küll huviga vaatan alati, kui keegi millegi uuega välja tuleb, pakub mingit uut lähenemist, jagab oma mõtteid. Hirmu mul pole," nentis Rohumaa.

Bändile pühendab ta etendustest ja proovidest vabad hetked. "Ideaalmaailmas saab muusikat ja näitlemist väga hästi kombineerida, aga ma olen alles selle tee alguses. Endal on ka põnev, kuidas see kõik tasakaalustub," tõdes ta.

Emili Rohumaa, Ekke Janisk & Kristjan Tenso "Lihtne laul"

Emili Rohumaa, Ekke Janisk & Kristjan Tenso "Puhtad käed"