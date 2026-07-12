Katrin Ruus: loomi ma ei pea ja heina ei tee, seega tundus hea mõte endale küüni galerii teha

Ruus kinnitas, et väga suurelt ta oma galeriist ei räägi. "Facebooki panen, kutsun oma tuttavaid-sõpru ja ka neid, kes on juba varasemalt käinud, see on minu neljas näitus siin ja nendel põhikundedele, kes on harjunud käima, panen alati kutse," selgitas ta ja lisas, et esimest korda pani ta ka Mehikoorma poodi ka plakati üles. "Kohalikud ütlesid, et kõik ei ole Facebookis, aga nad tahaksid ka teada, mis siin toimub ja ka tulla vaatama, siis ma tulin vastu."

"Olen tahtnud seda hoida väiksena, mitte nii, et kogu aeg käivad hullud massid, sest ma ise suvel elan ka siin," nentis ta ja lisas, et ta saab üksinda galerii vedamisega hakkama. "Ma ei usu, et see läheb nii hullult massidesse, see on minu jaoks eralõbu ka, ise tahan teha suvel korra enda sõpradele-tuttavatele ühe ürituse, kus keegi musitseerib, seekord Andres Roots, aga varem on olnud Kadri Voorand, Siiri Sisask, Lonitseeria ja Kaisa Ling."

"Meil on ka silt tee ääres, et galerii on avatud, aga ma saan ka valida päevi, millal ma selle sildi panen, enamasti palun ka ette teada anda, kui keegi tuleb," tõdes ta ja lisas, et paljud tulevad ka lihtsalt veskit vaatama. "Siis nad tulevad ka uudistama, et mis siin toimub ja siis ma kutsun ka näitust vaatama."

"Esimesel aastal oli Enn Tegova näitus, pärast seda Kristiina Viin, siis Margret Paidre ja sel aastal Mati Uprus, see on läinud nii, et ma ei ole tohutult mõelnud, kes võiks olla, pigem Kristiina käis Ennu näitusel ja avamisel rääkisime, et sa ka maalid, äkki järgmine aasta teed sina," mainis Katrin Ruus ja kinnitas, et aastateks neil plaani ette tehtud pole.

Ruusi sõnul on Mati Uprus väga produktiivne autor, kes maalib nädalas vähemalt ühe maali. "Võib-olla teda nii hästi veel ei teata, aga tema töid on juba ka oksjonitel olnud, seega huvi tema maalide vastu on kasvav," ütles ta ja lisas, et Muläänruusis on väljas ka tema varane graafika, mida pole kuskil võimalik näha.

Selle koha päris Katrin Ruus oma vanavanematel koroona-ajal. "Siis kõik pagendati maale, sul ei olnudki muud varianti ja siis ma istusin ja mõtlesin, mis ma selle kohaga peale hakkan," sõnas ta ja mainis, et esimesena tegi ta sauna korda. "Küün oli hästi ära lagunemas ja pidi midagi temaga tegema, alguses mõtlesin, et äkki saab taastada, aga ehitaja ütles, et siin pole midagi taastada."

"Sai uus hoone tehtud ja kuna loomi ei pea ja heina ei tee, siis ma mõtlesin, et see oleks hea kunstigalerii, ka vaadates, kuidas mujal selliseid ruume või maakohti tehakse, on need muusikaküünid või Oreškini Voronja," meenutas ta ja kinnitas, et nüüd on see juba tema üks suve tipphetki, et saaks näituse üles. "Kui ma lugesin gümnaasiumis palju Mati Unti ja Vaino Vahingut, siis mul tekkis unistus, et tahaksin oma salongi, ma tunnen, et see on natukene salongiüritus ka, et sõbrad tulevad ja tunnevad end siin hästi."