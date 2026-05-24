Allan Vainola: Sõpruse Puiestee uus album peegeldab rahulolu oma eluga

Hommik Anuga
Foto: Margarita Mironova-Malkin
Muusik Allan Vainola rääkis saates "Hommik Anuga", et Sõpruse Puiesteel ilmus hiljuti uus album ja nad on oma elu parimas vormis. Bändi liige Mait Vaik tõdes, et tuleb lihtsalt õnnelik olla, kui on rahu ja süüa.

"Praegu tunneme end Sõpruse Puiestee bändina kindlamini, sest alustades oli soov suur, aga oskusi polnud veel palju. Hetkel on küll päris hea vorm," ütles muusik Allan Vainola. "Me ei ole kunagi omavahel vaielnud, pigem me anname üksteisele just palju hingamisruumi."

Bändiliige Mait Vaik sõnas, et kolis just Mustamäelt Võrumaale elama. "Ma ei saanud nooremana aru, et ma olen tegelikult linnas elanud kogu aeg maale minemise ootuses. Olen olnud Hiiumaal nii, et ma enamasti maikuus lähen ja oktoobris tulen. Siis mõtlesin, et mis ma veiderdan ja flirdin selle maaga, ma kolingi siis maale," nentis Vaik.

Vainola sõnul on tema hellitanud ka selliseid romantilisi unistusi, et ühel hetkel ta elabki kuskil järve või jõe ääres mõnes toredas palkmajas. "Olen proovinud ka, aga see ei ole ikkagi välja tulnud. Linn sobib mulle praegu väga hästi," muheles Vainola.

Sõpruse Puiesteel ilmus hiljuti uus album "Paneelide puhtus ja ilu".

"Põhjust on lihtsalt õnnelik olla, kui sul on rahu ja süüa," sõnas Vaik.

Lugu "Kirsikivid" räägib Vainola sõnul sellest, et kui oled juba üle 50-aastane, elad Mustamäel ja teed oma asju. "Sul pole põhjust midagi kahetseda, saad aru, et sa oledki õnnelik nende enda tehtud asjadega selles hetkes, mida parajasti elad. See tunne on selles laulus sees."

Sõpruse Puiestee Autor/allikas: Margarita Mironova-Malkin

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

