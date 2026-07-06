Minimal Wind: väga tore on lahti lasta välismaal tuuritamise unistusest

Ansambli Minimal Wind liige Paula Pajusaar rääkis Vikerraadios, et naudib eestikeelsete lugude kirjutamist ja mõnes mõttes on väga tore lahti lasta välismaal tuuritamise unistusest. Bändiliikme Taavi Hans Kõlari sõnul on muusika tegemine saanud nende elustiiliks ja novembris annavad nad välja eestikeelsete lugudega albumi.

"Nagu me kord alustasime Paulaga kitarriduona, siis siiamaani oleme rivis ja järjest paremaks läheb. Esineme praegu kolmekesi, meiega koos on ka trummar, põhiliselt Josua Lige, vahel ka Robin Kiisholts," sõnas Taavi Hans Kõlar.

"Mulle väga meeldib bassi mängida. Taavi ja Joosep Järvega olen hakanud bassi mängima ja see on endalegi üllatuseks osutunud päris toredaks ajaviiteks," muheles Paula Pajusaar.

Bänd on Kõlari sõnul koostöös Marianne Leiburiga varasemalt teinud eestikeelse loo "Vabadus" ja nad on teinud seade Janika Sillamaa laulust "Muretut meelt ja südametuld", aga mingis mõttes on bändi uus lugu "Taevalaternad" siiski oluline verstapost bändi loomingus. "See on mõnes mõttes uue mõtlemise algus, sest on sellises žanris, mida me ka edaspidi teeme ja millel on jätku. Meil on olnud võimalus ka esineda selle uue kavaga, mida me praegu teeme ja kohe, kui eesti keeles laulda, siis mingi tasand on juures ja publikuga tekib ekstrakontakt, mis tundub hästi päris," sõnas Taavi Hans Kõlar.

Eestikeelsete lugude kirjutamine on Pajusaare arvates hoopis teine tunne kui ingliskeelseid lugusid kirjutades. "Siis on tunne, et sa räägid päris autentsest enda kogemusest ja seal vahel ei ole mingisugust kihti, mis sind kuidagi kaugemale viiks sellest tundest, millest sa räägid, seda on hästi positiivne kogeda," tõdes Pajusaar.

Ta tõi välja, et see on omamoodi väljakutse kirjutada eesti keeles sellised sõnad, mida on mugav laulda ja mis ka kõlaksid hästi, sest inglise keel on palju laulvam.

Novembris annab bänd välja eestikeelsete lugudega albumi. "Lood on juba miksimisfaasis," nentis Kõlar.

"Me oleme natuke mugavamalt hakanud ennast tundma sellega, et Eesti on piisav, siin on piisavalt inimesi, endal on autentne tunne kirjutada eesti keeles, mõnes mõttes on väga tore lahti lasta sellest unistusest, et kuskil välismaal tuuritada, võib-olla see polegi see, mida päriselt tahaks, aga eks näis, ma ei sulge veel mingit ust sellega," sõnas Pajusaar.

Muusika tegemine on Kõlari sõnul nende jaoks juba elustiiliks saanud. "See on vajadus, võib-olla on see meil peredest kaasa tulnud," nentis Kõlar, lisades, et nii Kõlarite kui Pajusaarte peres on väga palju muusikuid.