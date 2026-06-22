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Sünoptik: jaanilaupäeval on ideaalne ilm

Raadio 2
Foto: Margus Muld / ERR
Raadio 2

Sünoptik Ele Pedassaare sõnul soosib ilm tänavusi jaanipidustusi, sest jaanilaupäev tuleb kuiv ja rahulik ning sadu jõuab Eestisse alles jaanipäeval, 24. juunil.

"Kui räägime homsest õhtust, siis ma tulen lausa väga-väga heade sõnumitega: ei ole liiga palav, ei ole väga tuuline, et täiesti ideaalne ilm õhtul lauad õue katta, lõkked süüdata, selle ümber tantsida," ütles Ele Pedassaar esmaspäeval Raadio 2 hommikuprogrammis.

Sünoptiku sõnul jääb õhutemperatuur jaanilaupäeva päeval enamasti 18–22 kraadi vahele, mere ääres võib olla veidi jahedam. Õhtul on sooja 15–18 kraadi.

"Homme sirutub siis terve Läänemere selline ilusa ilma tegija, mida me kutsume kõrgrõhkkonnaks. Tema toob meile päikese välja, tema toob meile ilusa ilma," rääkis Pedassaar.

Kuigi jaanilaupäeva öö tuleb suuremas osas kuiv, hakkab ilm muutuma juba vastu jaanipäeva. Sünoptiku sõnul hakkavad lääne poolt lähenema pilved ning 24. juuni hommikul jõuab Eestisse sadu. Üle Eesti liiguvad hoovihmapilved loodest kagu suunas.

"Viimased täna varahommikused prognoosid ütlesid, et enne hommikut sadu ei jõua. Aga siis ta tuleb," märkis Pedassaar.

Ele Pedassaar Autor/allikas: R2

Suvi tuleb keskmisest soojem, kuid äärmuslikud ilmasündmused sagenevad

Pedassaare sõnul viitavad pikemaajalised prognoosid sellele, et nii juuli kui ka august kujunevad Eestis keskmisest soojemaks. Juuli võib tulla tavapärasest mõnevõrra kuivem, samas kui augustis võib sademeid olla keskmisest rohkem. Üldjoontes peab sünoptik mõlemat kuud siiski üsna sarnaseks.

Tema sõnul tuleb tulevikus aga järjest enam tähelepanu pöörata üksikutele äärmuslikele ilmasündmustele, sest just need kujundavad inimeste kogemust ilmast rohkem kui kuu keskmised näitajad. Näiteks tõi ta välja möödunud suve tugevad äikesehood ja rahe, mis tõid mõnes piirkonnas lühikese ajaga maha terve kuu normi jagu sademeid.

"Need üksikud suured sündmused just nimelt näitavad, et tuleb olla valmis võimsamateks äikesetormideks," sõnas Pedassaar.

Sünoptiku hinnangul ei ole ka tänavu kuumalained välistatud. Juba järgmise nädala lõpus võib temperatuur tõusta üle 25 kraadi ning kohati kerkida 30 kraadi lähedale.

Samas rõhutas ta, et kuumahoiatus antakse välja alles siis, kui väga soe ilm püsib vähemalt kolm päeva järjest. "Kui ainult korraks on soe, siis me kõik rõõmustame," lisas sünoptik.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "R2 Hommik!", intervjueerisid Helle Rudi ja Jüri Muttika

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