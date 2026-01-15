Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

Muusik Tõnu Trubetsky rääkis "Ringvaates", et 1990. aastatel oli Vennaskond palju popim kui diskobändid ja tõdes, et kahjuks ei osanud nad omal ajal rahast lugu pidada ja selle asemel, et endale kinnisvara soetada, ostis Trubetsky endale nahktagi.

"Vennaskonna bändi osad liikmed kohtusid alles laval, nägid üksteist esimest korda siis, kui oli meie esimene kontsert. Millegipärast ma jõlkusin ERKI-s ja seal oli teadetetahvel, kus oli välja kuulutatud meie esimene kontsert, millest ma ei teadnud midagi," meenutas muusik Tõnu Trubetsky.

Kuna kontsert oli kuu aja pärast, pani Trubetsky bändi kokku ja kontserdil kanti ette üheksa lugu.

"Bändi ühe liikme Mait Vaigu pool pidevalt istusime, Mait elas vanalinnas, Müürivahe tänaval, seal oli meie peakorter ja seal sai palju Vennaskonna lugusid tehtud. Seal tekkis plaan ka 1991. aastal Soome minna. Läksime terve bändiga Soome ja olime seal aasta aega, Mait oli isegi kauem. Helsingis üürisime korteri," nentis Trubetksy.

Kodulinna majas on Vennaskond palju esinenud. "Viimased kontserdid toimusid seal 1990. aastate alguses. Siin esitasime esimest korda sellist lugu nagu "Musta lipu valguses"."

"Meil on Tõnuga hingeline ühtsus," nentis Kodulinna maja juht Tiina Mägi. "Meil ei olnud Vennaskonnaga absoluutselt mitte mingit muret."

Trubetsky sõnul nad natuke imestasid selle üle, et Vennaskond oli 1990. aastate kõige popim ja võimsam bänd. "1990. aastate kohta meedia räigelt valetab. Kogu aeg räägitakse nagu sel ajal oleks disko jube kõva olnud. Vennaskond oli kogu aeg edetabelite tipus."

"Siis oli selline aeg, et rahast ei osanud kahjuks üldse lugu pidada. Mida ma olen tagantjärgi kahetsenud, et oleksin võinud osta endale kuus maja. Praegu oleks hea sugulastele või lastele maju välja jagada. Aga siis ma üldse raha peale ei mõelnud ja selle raha eest ostsin endale nahktagi," muheles Trubetsky.

Muusik tõi välja, et temal pole alkoholiga kunagi probleeme olnud. "Ma natuke olen võtnud, aga vähe," tõdes ta.

Trubetsky meenutas, et töötas omal ajal Joonisfilmis ja on joonistanud näiteks "Naksitrallide" multifilmi teist osa. "Ma joonistasin neid võib-olla natuke teistmoodi, kui režissöör mõelnud oli, ma panin sinna veidike ennast ka sisse."

Muusikalist haridust pole paljude hittide looja Trubetsky kunagi saanud.

"Üks lugu, mis mind ära on tüüdanud, on "Pille-Riin", mida me kontsertidel enam eriti ei mängigi, aga me mängime palju pulmades, me oleme kujunenud kuidagi pulmabändiks, seal me mängime küll tihtipeale "Pille-Riini"," tõdes Trubetsky.