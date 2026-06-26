Andres Oja: biitlite fenomeni ei ole siiani suudetud lõpuni seletada

Neljapäeval peetud ülemaailmse biitlite päeva puhul rääkis Vikerraadios ansambli pikaajaline austaja Andres Oja, et bändi edu ei ole siiani suudetud lõpuni seletada.

Biitlite päev langeb 25. juunile, sest just sel kuupäeval 1967. aastal kõlas esimest korda üle maailma satelliidi vahendusel otseülekandes ansambli uus lugu "All You Need Is Love". BBC eestvedamisel valminud saade "Our World" jõudis kümnetesse riikidesse ning seda jälgis hinnanguliselt sadu miljoneid inimesi. Oja sõnul mäletatakse kogu kahetunnisest teleülekandest eelkõige just The Beatlesi esinemist.

"John Lennon tegi ka meelega sellise üsna lihtsa teksti. Temalt paluti ka, et see ei oleks väga keeruline tekst," avas Oja. "Sõnum on ju tegelikult väga lihtne seal – kõik, mida sa vajad, on armastus."

Kuigi laul kõlab lihtsa üleskutse ja kergesti meelde jääva meloodiana, peab Oja selle ülesehitust üheks näiteks The Beatlesi oskusest peita keerukus näilise lihtsuse taha. Tema sõnul sisaldab pala ebaharilikke taktimõõte ning arvukalt muusikalisi viiteid alates Prantsusmaa hümnist kuni Bachi ja džässistandarditeni.

Oja hinnangul iseloomustab see kogu The Beatlesi loomingut. Ansambli laulud jätsid sageli vahetu ja lihtsa mulje, kuid nende taga oli pidev katsetamine nii helikeele kui ka salvestustehnikaga. Kui varased lood põhinesid klassikalisel rock'n'roll'il, siis mõne aastaga jõudis ansambel tema sõnul muusikani, mida võib pidada juba progeroki eelkäijaks.

"Kui panna peale esimene The Beatlesi plaat ja kuulata kuni "Abbey Roadini" välja, siis peab ikka puha kurt olema, kui ei kuule seda tohutut arengut," sõnas Oja.

Biitlite edu põhjuseid on püütud aastakümneid seletada, kuid Oja sõnul ei anna sellele ammendavat vastust isegi inimesed, kes ansambli kõrval töötasid. Tema hinnangul kujunes nende looming protsessis, mida ei osatud kõrvalt jälgideski lahti mõtestada. Näiteks meenutas ta biograaf Hunter Daviese kirjeldust loo "With a Little Help from My Friends" sünnist.

"Nad olid hüpanud nagu poisikesed diivani peal, vahepeal klaverit klimberdanud, mingisuguseid džässistandardeid laulnud... ja ühtäkki oli neil lugu olemas juba," kirjeldas Oja. "Ta ei saanudki aru, mismoodi see lugu valmis sai," ütles Oja ning lisas, et biitlite fenomen on miljoni dollari küsimus, millele absoluutselt vastust tegelikult ei ole.

Oja sõnul ei tulenenud bändi erilisus muusikalisest haridusest ega teadlikust valemist. Vastupidi – ansambli liikmed ei tundnud nooti ning õppisid peamiselt mängides ja katsetades. "Hamburgis tundide kaupa mängimine tegi nendest suurepärase kontsertansambli," märkis ta.

Bändi pärandi juures peab Oja oluliseks ka seda, et ansambel ei ehitanud oma populaarsust vastandumisele. "See oli ikka armastusest ja rahust ja hoidkem kokku ja saage üksteisest aru. Ei olnud sellist ässitamist," lausus Oja.

Enda huvi biitlite vastu seostab Oja ühe kindla lauluga. Ta meenutas, et kuulis "I Want to Hold Your Handi" poisikesena Soome raadiost ning läks seejärel naabripoisi juurde lootuses, et too oli pala magnetofonile salvestanud.

"Siis me kuulasime, kuulasime, kuulasime seda lugu," kirjeldas ta. "Ma siiamaani pean seda üheks kõige paremaks looks üldse, mis kunagi on tehtud."