Vaimse tervise õde: eestlased võtavad alkoholi kui tavalist asja

Vaimse tervise õde Andra Õismaa rääkis "Terevisioonis", et meie ühiskonnas on alkohol nii tavaline asi, et igapäevaseid ja regulaarseid koguseid ei peeta millekski.

Igapäevaste meelelahutus-tegevuste kõrvale rüübatud klaasikeste või pudelite kogust kiputakse pisendama. "Ma arvan, et see on pigem mitteteadlik ja tahakski öelda, et natukene tarbin, mis ta siis ikka on. Päris raske on hinnata, mis see kogus on, kui sa seda täpselt mõõtma ei hakka. Enamustel inimestel on kuklas teadmine, et tegelikult see vast ei ole nii hea. Ja siis on ju parem mitte teada," selgitas Õismaa.

"Meil on alkoholi tarbimine kultuuriline, ühiskonnas on ta meil legaalne mõnuaine, millel on küll väikesed piirangud. Kohe hommikul kell kaheksa ei saa, peab kella kümneni ootama. On ka vanusepiirangud. Aga ta on meil ikkagi legaalselt kättesaadav. Ta on igal pool olemas ja näha. Tavapärane. Sellepärast me võtame alkoholi kui suhteliselt tavalist asja, mis kaasneb üritustega, pidustustega," rääkis Õismaa, kelle sõnul on alkoholisõltuvus ränk.

"Kui me räägime sõltuvusest, siis hästi vanasse aega minnes vaadati sõltuvust pigem moraalsena: inimesel ei ole tahet, ei suuda, peab ennast kokku võtma. Täna ikkagi näeme, et see on ajuhaigus. Lihtsalt öeldes aju juba töötab teistmoodi. See pole päris nii, et võta ennast kokku ja "ära teha" ega "ära tee"," selgitas Õismaa. Täiesti uueks teha või tagasi pöörata asju päris ei saa, aga protsesse saab peatada või aeglustada.

Õismaa kogemusel tulevad probleemiga alkoholiga välja teiste kaebuste käigus. "Kui inimene tõesti ütleb, et ta tahab alkoholisõltuvusest loobuda, siis vaatamegi, mis see sõltuvuse sisu on. Mida ta tarbib, kui palju, mis ajast, kas see seostub millegagi. Märka, millal sa jood, millised olukorrad need on. Kas sul on vaja seda lõunasöögil? Või on see söögi tegemise taustal? Või on mingi ärevus või pahandus, millega sa ei oska toime tulla," rääkis Õismaa.

"Siin võivad olla mängus ka lihtsad harjumused. Teen külmkapi ukse lahti, tekib soov midagi võtta, või lähen poodi ja näen suurt letti," lisas ta.