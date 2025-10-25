Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

Sel aastal tähistab 35. sünnipäeva Margo Miti ja Gaute Kivistiku ansambel Minu Isa Oli Ausus Ise. Kivistik tõdes, et pikka tegutsemisaega on tal endalgi vahel raske uskuda. "Mina alati mõtlesin, et kui mingi kooslus sai 35-aastaseks, siis kui vanad need inimesed üldse on, kas nad on saja-aastased."

Ansambli algus jääb aega, mil Kivistik ja Mitt õppisid Viljandi kultuuriakadeemias. "Siim Soop ja Margus Kasemaa õpetasid mulle kunagi, kuidas mandoliini peal võtta kolme duuri ja siis õppisin selle ära. Kui sain Margoga Viljandi kultuuriakadeemias kokku, siis ühe lavakõne tunni raames me mõtlesime, et ma ju tean kolme duuri," rääkis Kivistik. Nii sündiski ühe koolitöö raames ansambel Minu Isa Oli Ausus Ise.

Esimesel esinemisel kuulasid neid lisaks õppejõududele ka näiteks Juhan Viiding ja Jaak Johanson. "Kui me laulsime, siis me ikkagi piilusime, mis reaktsioonid on. Siis me nägime, kuidas Jaak naeris. Pärast tuli Juhan Viiding meie juurde ja siis võttis need laulud nii-öelda lahti," meenutas Mitt.

Ansambli arengule andis tõuke esimene Viljandi pärimusmuusika festival, kus nad said üles astuda. Publik võttis värske bändi soojalt vastu. "Ma mäletan seda, et esimesel kontserdil kukkus üks inimene naeru pärast tooli otsa pealt alla," sõnas Mitt.

Minu Isa Oli Ausus Ise laulud sünnivad meeste sõnul aeglaselt ja loomulikult. "Kui päris muusikud ja artistid hakkavad rääkima, kust nad ainest võtavad – elus peab halvasti minema või rahval peab halvasti minema või vastupidi hästi ja siis saad teha –, aga meil on päris hästi, nad ei seostu millegagi," rääkis Kivistik. "Me võime kaks tundi laulda ja see ei käi kellegi pihta, kellegi arvelt ega ei puuduta ühtegi teemat, mis maailmas on."

Mõne laulu valmimine võib võtta 15 aastat. "Teed kaks-kolm rida ära, teed salmi ära, siis kahe aasta pärast tuleb paras just mingisugune mõte, et sa paned selle salmi otsa. Kuna meil pole sellist pinget, et me peaksime andma välja kogu aeg plaate, siis on aega. Sest kui me 35 aastat oleme vanad ja umbes 35 lugu meil on ka, siis see tähendab, et lugu aastas," rääkis Kivistik.

Aastate jooksul on kogunenud ka hulk humoorikaid seiku. "Tuli uus aeg, kus inimesed küsisid, mis teie ansambli raider on, mida te lava taha tahate. Ütlesin, et ma tahaks iga poole tunni tagant seapraadi. Ja siis ma unustasin selle ära, kontsert käib ja näen, et keegi püüab läbi rahvamassi ennast taldrikuga suruda. Mängin ja keegi vehib lava taga ja näitab. Siis ma näitasin, et pane maha. Mängin edasi ja poole tunni pärast on jälle oma praega. See oli just see kontsert, kus oli võimatu liikuda ja see vaene inimene tuligi, ostis kuskilt kohvikust prae ja tuli, võttis ette ilmvõimatu ülesande pugeda sealt läbi," meenutas Kivistik.

