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Kiirabiõde: minu rekordiks on 27 väljakutset ööpäevas

Raadio 2
Foto: ERR
Raadio 2

Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht Anu Kärner rääkis saates "R2 Hommik!", et reede öösel kesklinnas töötada võib olla lihtsam kui teisipäeva õhtul kuskil mujal. Kärneri sõnul on tema rekordiks olnud 27 kutset ööpäevas ja nende seas nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt raskeid väljakutseid.

"Kutseid on 24 tunni jooksul varieeruvalt 13–20, rekordarv on olnud 27 väljakutset," ütles Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht ja Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Anu Kärner.

Mõnikord võib juhtuda, et lõuna on alles kell neli pärastlõunal. "Paratamatult ei pruugi meie toiduvalik olla kõige tervislikum. Mul üldiselt on endal ka mingi snäkk kaasas," tõdes Kärner.

Mõnel päeval on rohkem emotsionaalselt raskeid kutseid ja teisel päeval jälle füüsiliselt raskeid. "Üllatavalt võin öelda, et mõni reede öö kesklinnas on lihtsam, kui teisipäeva öö kuskil mujal," tõi Kärner välja.

Kärner sattus kiirabisse tööle seetõttu, et tema isa töötas kiirabis. "Tegelikult on kogu mu pere seal. Mu õde ja kasuema ja me kõik oleme meditsiiniga seotud. Minu esimene valik kunagi oli ajakirjandus, aga mind suunati sujuvalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja nüüd olen ise seal õppejõud," nentis Kärner.

Õdede õpe on Kärneri sõnul seotud hästi palju praktikaga. "Karjääripööre on hästi tavaline ja aina populaarsem. Ma arvan, et see tuleb sellest, et inimesed tahavad ise oma käega midagi teha ja töö tulemust näha. Muidu ei saa enam eduelamust. Inimesed tahavad ka vastutust võtta. Kõige suurem osa on tahtejõul, et sa oled valmis vastu võtma vaimset koormat, mis sealt kaasa tuleb. Inimestega töötamine pole lihtne, see on ka väga suur töö iseendaga," kirjeldas Kärner.

Kiirabiautos on kolmeliikmeline brigaad. "On õde-brigaadijuht või siis arst, teine liige on õde, abiõde või erakorralise meditsiini tehnik ja kolmas liige on kiirabitehnik ehk autojuht," tõi Kärner välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuht Madis Aesma ja Bert Järvet

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