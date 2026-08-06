Kroonika peatne peatoimetaja Leen Kadakas: mingit musta märkmikku mul pole

1. septembril Kroonika peatoimetaja ametikohale asuv Leen Kadakas rääkis saates "R2 Hommik!", et kuigi ta on globaalses muusikaäris kokku puutunud teemadega, mis pole seni trükivalgust näinud, siis mingit musta märkmikku tal pole ja vanu kuulujutte üles kaevama ta ei hakka.

"Minu elukaaslane Margus Varusk kuulis sellest nädal aega pärast seda, kui mulle pakkumine tehti. Ta suutis koos minuga seda saladust hoida," ütles Leen Kadakas, kes 1. septembril asub Kroonika peatoimetaja ametikohale.

Peamine erinevus Kroonika ja Universal Musicu Baltikumi haru juhtimisel on Kadaka sõnul see, et ajakirja tegemine on lokaalsem ja inimesi on rohkem. "Kui varem olid huviorbiidis ainult muusikud, siis nüüd lisanduvad siia kõik kultuuritegelased ja poliitikud ning sportlased. Ärimudel on mõlemal puhul teatud mõttes sarnane, sest ka muusikatööstuses oli nihe füüsilisest digitaalsele. Ajakirjanduses on samamoodi, et paberajakiri on natuke languses," selgitas Kadakas.

"Ma arvan, et ma mingit vana jama ei hakka üles koukima ja mitte et mul endal päris selline must märkmik oleks, kes on heas kirjas ja kes halvas, aga lähme siit edasi ja ei saa ju panna lihtsalt Kroonikasse, et mingi inimene on nõme või mölakas või käitub teistega halvasti. Selliseid kuulujutte ei tahaks nagu avaldada, aga ma loodan, et need inimesed ise siis suurema ämbri sisse ei kolista," tõi Kadakas välja.

"Proovin olla parimas tippvormis, kui ma 1. septembril toimetuse uksest sisse astun," nentis Kadakas.

Kroonika toimetusega sai Kadakas hästi läbi ka siis, kui ta juhtis Universal Musicu Baltikumi haru. "Meil on olnud hea koostöö. See on üks ühtne tiim, paberleht ja digi ei ole eraldi. Ootan juba väga esimesi koosolekuid, et saaks oma ideid põrgatama hakata," tõi Kadakas välja.

"Avaliku elu tegelased on ise ka piisavalt edevad ja panevad ise ka info suhteliselt avalikult välja. Meelelahutusmeedial on ainult võimalus seda infot võimendada ja laiema avalikkuse ette tuua," nentis Kadakas.

Kadaka sõnul jätkuvad suured Kroonika peod ja jätkuvalt valitakse ka kõige seksikamaid.

"Universalis töötasin Skandinaavia ülemuste all ja nemad olid väga lääneliku lähenemisega, kõik on ikkagi meeskonnatöö. Ma loodan, et meil toimetuses saavad head suhted olema," sõnas Kadakas. "Inimesi tuleb kohelda viisakalt."