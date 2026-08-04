Taaniel Raudsepp: Arvamusfestivali edu taga on tugev sisu ja mõnus õhkkond

Arvamusfestivali eestvedaja Taaniel Raudsepp rääkis saates "R2 Hommik!", et festivali edu taga on tugev sisu ja fantastiline õhkkond, kus ka keerulistel ja rasketel teemadel rääkides tuntakse end vabalt.

"Kõigi nende tuhandete inimeste töö tulemusena, kes on festivaliga seotud, laabus eelmisel aastal kõik kenasti. Kergendustunne festivali lõpus, kui me olime selle kõik ära teinud, oli fantastiline. Nii suurt tiimi ja nii suurt üritust polnud ma varem juhtinud. Erinevaid väiksemaid ja suuremaid õppetunde sain sealt sadu," ütles Taaniel Raudsepp, kes juhib Arvamusfestivali teist aastat.

Õnnestumise aluseks peab Raudsepp festivali sisu. "Sisu on kuningas. Meil on huvitavad arutelud, kus saab kaasa rääkida ja sellele lisandub fantastiline õhkkond. Inimesed räägivad vabalt ka keerulistest ja rasketest asjadest. Need kokku annavad selle ägeda tulemuse," tõdes Raudsepp.

Raudsepp tõi välja, et kõik tõsiseltvõetavad presidendikandidaadid võtavad selle aja ja tulevad festivalile kohale.

Festivalil näeb ka noorte visuaalkunstnike näitust. "Ägedad noored eesti skulptorid," lisas Raudsepp.

Tänavu jätkatakse pääsmete süsteemiga. "Igaüks, kes tuleb festivalile, võtab pääsme ja ise otsustab, kas ja kui palju ta selle eest maksta soovib, kõik on okei. See raha investeeritakse samasse programmi. Näiteks on Arvamusfestivalil toetatud ala, kus inimesed saavad arutelu niimoodi ära korraldada, et neil pole tehnilisi kulusid. Meie teeme ala valmis ja paneme mikrofonid üles. See on üks koht, kuhu me selle raha kulutame. Teine koht, kus me raha kasutame, on moderaatorite arenguprogrammid," tõi Raudsepp välja.

Keskväljaku kujundab sel aastal EKA rahvusvaheline sisearhitektuuri suvekool. "Noored, üle ilma kokku tulnud ägedad inimesed, kes oskavad disainida. Neil on selleks kasutada erinevad materjalid ja muuhulgas ka tuhat euroalust," sõnas Raudsepp.