Rally Estonia teenindusjuht: rahapatakatega rajaäärseid maaomanikke me moosimas ei käi

Rally Estonia teenindusjuht Janne Heinaru rääkis "R2 Hommikus!" läbirääkimistest maaomanikega, kelle aladel suur rallipidu laiub. Heinaru sõnul on kohalike ja korraldajate vahel tore koostöö ja usaldus ning rahaga inimesi veenda pole vaja.

Heinaru ülesannete hulka kuulub ka läbirääkimine maaomanikega, et rallirajad saaksid paika. "Läbi nende aastate on olukord selline, et olen valdavas osas isegi väga oodatud külaline inimeste uste taga. Kurb asi on see, et ma iga kord kõikide juurde ei jõua füüsiliselt. Mõnede juurest hüppan lihtsalt läbi, aga üldiselt olen väga-väga oodatud," tõdes Heinaru. Külaskäigud ralliraja-äärsete elanike juurde toimuvad juba rallile eelneva aasta sügisel.

Enne külaskäike Heinaru maaomanikele ette ei helista. "Nad iga kord ütlevad mulle, et ole hea ja helista ette, siis ma tean pirukat tellida jne. Kui ma seda teeksin, siis ma ralli lõpuks kaaluks umbes 100 kilo või natukene rohkem. Kui nad teavad, et ma tulen, siis väga paljudel kordadel ootab mind kaetud laud ja juttu jätkub veel pikemaks. Peaksin siis ettevalmistustega veel mõned kuud varem alustama."

Kokku tuleb Heinarul läbi rääkida umbes 200 inimesega, aga silmast silma kohtub veidi alla 100 inimesega. Suures pildis on rada sama, aga igal aastal on ka miskit uut.

"Väga suur osa läheb väga libedasti. On kordi, kui ma helistan ja kõne võetakse vastu sõnadega "hakkame sõitma, palun-palun". Pikemalt istumas käin inimeste juures, kes on juba üsna kõrges eas ja kes tahavad natukene jutupuhumist. Seal käib rohkem juttu külaelust. Tänaseks on see tee suures osas ette raiutud, väga palju moosimist ja müügikõnet tegema ei pea," märkis Heinaru.

"Oleme näidanud, et suudame vastutada selle eest, mida ma lubame ja inimesed on hakanud meid usaldama," lisas ta. "Proovime seda kõike teha toredas koostöös, rahapatakatega ringi ei käi. Loomulikult, kui me mingit kahju tekitame, siis vastutame selle eest igati."

"Üks suurimaid panuseid, mis me oleme kohalikele elanikele andnud on see, et teed me teeme peale rallit natukene katki, aga me taastame nad kenasti ära ja aastatega on teed läinud nii palju paremaks. Vahel tiimis meenutame, millised need teed ikkagi mõned aastad tagasi olid."

Heinarule on ette tulnud maaomanikke, kes rallile jõudsamalt vastu seisavad. "Aga see on väga harv juhus. On vahel ette tulnud ka selliseid tõrkeid," lisas ta.