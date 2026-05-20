Kumu suures saalis näituse avav Kristi Kongi: panin gaasi põhja

Alates sellest reedest on Kumu kunstimuuseumis avatud Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv". Kunstnik rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et kuigi talle meeldib väga pealkirju välja mõelda, pealkirjastas ta seda väljapanekut päris kaua.

"Hästi tähtis on see, et see jätaks kergelt hõljumise tunde, aga ei annaks ka palju märkusõnu, mis see konkreetselt olla võiks. Ma tahtsin, et see oleks abstraktne, võib-olla siis värvidele viitav," avas ta.

Värve on Kongi loomingus väga palju. "Seda näitust siin tehes teadsin juba ette, et ma valin mingid toonid, mis ma tean, et nad kindlasti toimivad ja mida mul on kindlasti vaja. Värv on hästi tunnetuslik ja me kõik tajume neid ka siin ruumis hästi erinevalt," kirjeldas ta.

Värvidest on Kongi loonud teekonna, mis ei piirdu ainult lõuenditega, vaid on jõudnud ka seintele ja põrandatele.

"Lage ei lubatud ikkagi värvida," naeris ta. "Ma töötan alati niimoodi. Siin tuleb vist mängu minu taust. Ma olen õppinud monumentaalmaali ja ma ei suuda kunagi vaadata ühte asja kuskil, siin hakkab alati see ümbrus ka juurde tulema."

Kumu suures saalis on kunstniku sõnul ka kõrgust ja õhku, mis väljapanekut toetavad.

"Ma soovisin, et kõik aknad oleksid avatud, et tuleks ka naturaalset valgust. Terve ruum hakkab kuidagi kaasa elama ja sellepärast ma ikkagi libisen ka ruumi, vahel rohkem, vahel vähem, aga siin ma mõtlesin, et ma panen gaasi põhja," rääkis ta.

Kongi isikunäitus on esimene Eesti naiskunstniku näitus Kumu suures saalis. Kunstniku sõnul on see tõsine võimalus, kuid ta loodab, et näituse külastajad ei mõtle ainult sellele, vaid tulevad avatud meelega kunstist osa saama.

"Kui ma sellest kuulsin, siis mul hakkas ikkagi suhteliselt kõhe. Seda positiivses mõttes. Tehes nii suurt näitust, ma tahaks, et see idee või see ruum ikkagi kõlaks või räägiks," sõnas Kongi.