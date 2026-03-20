Tänavakunstnik: Banksy isiku paljastamine ei muuda teda vähem atraktiivseks

Maailma kuulsaima tänavakunstnik Banksy identiteet on olnud pidevate spekulatsioonide allikaks alates tema esimesest kunstiteosest 1999. aastal. Nüüd on ajakirjanikud tema identiteedi välja selgitanud ja avaldanud, et kunstniku kodanikunimi oli Robin Gunningham, mille mees mõni aeg tagasi nime vahetades David Jones'iks muutis.

"Minu jaoks on see pigem kurb uudis, aga ega see midagi ei muuda. Samal ajal on põnev ka. Tänavakunstnike ringkonnas on seda uudist vastu võetud tundega, mis on sarnane emotsiooniga, kui öeldakse, et jõuluvana pole olemas, mingi muinasjutulisus või mängulisus on ära võetud," ütles tänavakunstnik ja Stencibility festivali korraldaja Sirla.

"Foto, mis Banksyst nüüd avaldati, on ka varem avaldatud ja tema nimi on ka varem ajakirjandusest läbi käinud," tõdes Sirla. "Tehniliselt see uudis midagi väga ei muuda."

Sirla tõi välja, et kuigi kunstniku nimi on paljastatud, siis vaevalt ta nüüd soovib avalikkuse ette tulla ja intervjuusid anda.

"Bansky tõi tänavakunsti üldsuse ette. Kui enne oli tänavale joonistamine hukka mõistetud tegevus, siis tema muutis selle ihaldusobjektiks."

Sirlale meeldib Banksy puhul just tema trikkide tegemine. "Mulle meeldivad Banksy puhul just need tema sekkuvad kunstiteosed. Ta püüab asjadele läheneda teistmoodi. Tänavakunst on suisa uus meedium, ärme vii kunsti galeriidesse, vaid toome rahva ette," nentis Sirla.

Tänavakunstniku sõnul on Banksy tööd väga sotsiaalkriitilised ja poliitilised, aga kui paljud kunstnikud jäävadki kritiseerimise juurde, siis Bansky pakub ka lahendusi. "Näiteks ostis ta laeva ja rahastab selle käigushoidmist, et aidata päästa sõjapõgenikke."