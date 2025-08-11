Jaagup Kreem: lugu "Juulikuu lumi" sündis bändisiseste pingete kiuste

Jaagup Kreem rääkis Vikerraadios 1995. aastal sündinud ja siiani Terminaatori ühe populaarsema loo "Juulikuu lumi" keerulisest sünniloost ja tõi välja, et tema jaoks räägib lugu igatsusest ja on väga püha, kuigi omal ajal seostati seda osades ringkondades narkootikumide tarvitamisega.

"Ma tahtsin lugu "Juulikuu lumi" saada juba 1994. aastal ilmunud kassetile "Lõputu päev", viisin selle loo prooviruumi ja tüübid vaatasid mulle otsa ja ütlesid, et sellest loost küll mingit asja ei saa, see on mingi imelik lugu, me oleme ikkagi rokibänd ja sellist lugu kohe kindlasti tegema ei hakka," meenutas Jaagup Kreem, miks lugu riiulile jäi.

Tol ajal oli Terminaatori liider kitarrist ja bändi asutajaliige Arno Veimer ehk Arch, kes on tänaseks meie hulgast lahkunud. "Arch kirjutas ka bändile lugusid, aga juba tol ajal tundus mulle, et minu lood on paremad. See on iga looja põhiline asi, kui sa midagi südamega teed, arvad, et sinu asi on just kõige õigem," ütles Kreem.

Kreemi sõnul oli tema ja Archi egode põrkumine ikka väga suur. "See ajas mind muidugi räigelt närvi, et kogu aeg tõsteti just minu lood paki põhja, enne pidi kõik tema lood ära tegema, kuigi Arch oli algusest peale selle bändi visiitkaart, mitte mina," tõdes muusik.

Kreem meenutas, et ühel hetkel pani bändi kitarrist Elmar Liitmaa ta aga fakti ette, et Jaagupil tuleb valida, kas bändi jääb tema või Arch, sest kahte kitarristi bänd ei vaja. "Kuna Elmar Liitmaa geniaalsust oli tajuda igas tema kitarrinoodis, jäi tema bändi," lisas Kreem. "See vastab tõele, et aeg ravib haavad. Pärast 30 aastat hakkab see haav vaikselt armistuma."

Kreem ja Arch ei rääkinud pärast seda omavahel kümme aastat sõnagi.

Pärast verevahetust bändis ütles Liitmaa Kreemile, et otsi nüüd välja kõik oma lood ja nii tuli riiulilt taas välja ka lugu "Juulikuu lumi".

Kreem sai idee "Juulikuu lume" sõnade jaoks USA ulmekirjaniku Clifford Donald Simaki raamatust "Nagu õieke väljal", kus ühes kohas oli kirjas, et mees oleks rohkem imestanud, kui juulikuus oleks lund hakanud sadama. "Mõtlesin, et nii hästi öeldud, ma pean selle kuidagi ära kasutama, sealt läks pall veerema," muheles Kreem.

Lugu on Kreemi sõnul ise ju väga lihtsa meloodiaga. "Mingil määral isegi etteaimatav ja Elmar Liitmaa lisatud kidrakäik on see, mis teeb sellest loo, Elmar on ju geenius. Selle loo kirjutamise esimese algse tõuke sain ma kuulates bändi Frankie Goes to Hollywood lugu "The Power of Love", olin sellest loost nii lummatud," ütles Kreem.

"Küllap oli sinna segatud mingi tüdruk, kindlasti oli seal armastusevärk ja igatsus, mis on mu lemmikteema. Ma arvan, et selles ongi selle loo võlu, et see ka 30 aastat hiljem samamoodi töötab."

Kreemi sõnul tõlgendavad inimesed asju väga erinevalt. "1995. aastal hakkasid klubides liikuma igasugused keelatud ained ja lumeks nimetati kokaiini, amfetamiini ja mida iganes siis kokku keedeti ja tarbiti. Patarei vanglas oli 1995. aastal kaks põhilugu "Juulikuu lumi" ja "Ütle mulle oma telefoninummer", rääkis mulle üks tuttav, kes seal kinni istus," muheles Kreem. "Ma pean aga kuulajaid kurvastama, et see lugu ei räägi narko tarbimisest".