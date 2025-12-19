Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

Evelin Võigemast rääkis "Ringvaates", et kõige rohkem loeb ta ilukirjandust ja praegugi on tal mitu põnevat raamatut pooleli. Võigemasti sõnul on tal juba aastaid sõpradega traditsioon teha jõulude ajal loosipakid, mis sisaldaksid kindlasti raamatut.

"Teeme sõpradega loosipakke ja viimased aastad oleme teinud nii, et paki sees on igal juhul raamat," nentis näitleja Evelin Võigemast. "Järgmisel aastal on hea küsida, kas raamat sai loetud. Selline nüanss on veel ka, et pead ära arvama, kes võis mulle selle raamatu kinkida."

Võigemast käis raamatupoes ja valis välja raamatud, mida sooviks kinkida oma lähedastele.

Eva Koffi raamatu "Õhuskõndija" sooviks ta kinkida oma emale. "Mul on endal see raamat praegu pooleli, aga see on ilusa poeetilise keelega ja keskendub kahe naise elule. See raamat on tore ajahüppesse minek, millised olid naiste mured, rõõmud ja unistused tsaariajal, kui naise elu oli üldiselt paika pandud. See on väga liigutav ja habras lugu, tihtipeale lähevad silmad lugedes veekalkvele," sõnas Võigemast.

Jen Beagini raamatu "Suur Šviits" kingiks Võigemast oma täisealisele tütrele või siis sõbrannale. "Selles raamatus on hästi toredad nihkega karakterid."

Noorematele soovitas Võigemast Merilin Mandeli raamatut "Mis värk nende kehadega on?" "Raamatus on väga toredad Krõõt Kukkuri illustratsioonid."

Oma kallimale soovis Võigemast kinkida raamatu "Unistamisruum". "Tegemist on David Lynchi mälestustega, mida on aidanud kirja panna üks naiskirjanik. Lynch loojana on niivõrd põnev inimene. Tahaks teada, mis ta peas toimub, et ta looming selline on. Minu pähe sellised mõtted ei tule," tõdes Võigemast, kes enda sõnul loeb küll kõige rohkem siiski ilukirjandust.

Võigemast on kirjanik Valérie Perrini suur fänn ja tõi välja tema viimasena ilmunud romaani "Minu kallis tädi", mida ta tahaks ise kingituseks saada. "See on neljas Perrini romaan, mis on eesti keelde tõlgitud ja eelmised kolm on mulle tõesti kõik väga meeldinud, eriti romaan "Lilledele värsket vett"."