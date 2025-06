Evelin Võigemast: olen oma elus keerulisel ajal eneseabiõpikust abi otsinud

Aasta seksikamaks naiseks pärjatud Evelin Võigemast rääkis saates "R2 Hommik!", et oma elu kõige keerulisemal perioodil on ta eneseabiõpikutest abi otsinud, kuid ühel hetkel otsustas ta elu usaldada ja pani eneseabiõpikud otsustavalt kõrvale.

"Mulle tuli üllatusena, et mind ajakirja Kroonika kõige seksikamate kategooriasse üldse valiti," ütles näitleja Evelin Võigemast, kes valiti ajakirja Kroonika lugejate poolt aasta kõige seksikamaks naiseks.

Võigemasti enda jaoks pakub kõige rohkem rõõmu, rahulolu ja naudingut ikkagi teatritöö. "Eelmise hooaja sees oli mul üks esietendus, Tiit Ojasoo lavastatud "Eneseabiõpik" Draamateatris."

Draamateatris polnud Võigemast seni näitlejatööd teinud, sest Linnateatri graafik on nii tihe, et teistes teatrites lihtsalt ei õnnestu sageli kaasa teha.

"Kusjuures ma olen ise ka eneseabiõpikutest abi otsinud. Kui inimene satub oma elus raskesse kohta, siis õpik tundub nagu õige koht, mida lugeda. Ma olen neid päris palju lugenud mingil perioodil oma elus. Aga ühel hetkel panin nad ikkagi väga otsustavalt kõrvale ja mõtlesin, et aitab nüüd, parem on elada ja kogeda elu. Nüüd ma olen viimase seitsme aasta jooksul rohkem lugenud ilukirjandust, mis on veel paremad kui eneseabiõpikud, sest näitavad sulle ka elu väga erineva kandi pealt läbi teiste inimeste elude," tõdes Võigemast.

Kui elus on rahulikumad ajad, kus kõik läheb täpselt nii nagu me soovisime, siis sa ei vaja neid eneseabiraamatuid, kui aga tulevad turbulentsemad ajad, siis on Võigemasti sõnul tegelikult nendest õpikutest abi ka.

Aasta seksikaima naise tiitliga pärjatud Võigemast on avalikult ka rääkinud, mis teeb mehe tema arvates seksikaks. "Üsna ebaseksikas on see, kui keegi püüab meeleheitlikult seksikas olla. Seksikas mees on aus, lahke, heasoovlik ja tähelepanelik. Kui mees naisele oma tähelepanu näitab, on hooliv, märkab, mida naine räägib ja teab, mida ta on öelnud, ei keeruta, ei nihverda, ei skeemita, ei kao ära, siis see ongi seksikas mees," tõdes Võigemast.