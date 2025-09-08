X!

Video: "Terevisioonis" valmistati tervislikke maiustusi

Terevisioon
Foto: kuvatõmmis
Terevisioon

Toitumisnõustaja ja -terapeut Jaana Hansman õpetas "Terevisioonis" tervislikke maiustusi valmistama. Tema sõnul on oluline, et ka magus vahepala oleks tasakaalustatud.

Paljudes Hansmani maiustustes on oluline komponent dattel. Hansman märkis, et dattel on taas oma populaarsust kasvatamas. Sellele viitavad ka poodides müüdavad maitsestatud datlid. Kuigi datlites on palju suhkrut, on neis ka kiudaineid.

"Puuviljades sisalduvad suhkrud on natukene paremad. Kui me lisame juurde rasvhappeid, mis on pähklites ja seemnetes, siis ongi kokkuvõttes parem," selgitas ta.

Hansman soovitab datlitesse lisada näiteks maapählivõid või tahiinit. Neile võib peale puistada erinevaid seemneid, pähkleid, kakaonibse, kuivatatud marju ja muud meelepärast. Soovi korral võib need ka sulatatud tumedasse šokolaadi pista.

"Inimesed, kes tihti pöörduvad minu poole, on suured magusasõbrad. Nad räägivad, et kell kolm oled kontoris, tahaks midagi magusat. Selle asemel, et võtta mingi suvaline komm, saad endale kodus kaasa valmistada selliseid tervislikumaid maiuseid," soovitas ta.

Siiski rõhutas Hansman, et kuigi kodused tervislikud maiustused on tervisele paremad, tuleb ka nende söömisega piiri pidada. "Null kaloriga magusat ei ole, aga võrreldes igasuguste poebatoonide ja šokolaadikestega, on siin kordades rohkem kiudaineid ja antioksüdante."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

