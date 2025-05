"Terevisioonis" valmis toitev datlimaius ja vürtsikas kakao emadepäevaks

Kokk Johannes Hõimoja valmistas "Terevisioonis" datlimaiuseid ning tseremoniaalset kakaod, mis on valmistatud käsitsi meetodil iidsetest ubadest. Hõimoja sõnul on see suurepärane viis oma ema pidupäeval üllatada.

"Dattel on mõnus ja tervislik ning see on ise juba magus. Mida suurem ja pehmem, seda maitsvam. Tasub osta neid datleid, mis on puuviljaleti lähedal, mitte pähklileti lähedal," tõdes kokk Johannes Hõimoja.

Dattel tuleb pealt katki lõigata, kivi välja võtta ja datlisse maapähklivõid panna. "Toitev amps, sest maapähklivõi on väga valgu- ja rasvarikas. Peale riivida 80-protsendilist šokolaadi ja puistata natuke ka meresoola. Sool läheb magusaga väga hästi kokku, annab kihvti nüansi, siis sa ei taha seda väga palju süüa."

"Tseremoniaalse kakaoga on selline asi, et seda ei saa väga kuumaks lasta, siis tal kõik head ühendid lagunevad ära. Tseremoniaalne kakao on iidsetest kakaoubadest käsitsi meetodil valmistatud. Oluline on, kus need taimed kasvasid, millises mullas, et muld oleks raskemetallivaba. Oluline on ka, et see poleks hübriiduba, vaid iidne uba," selgitas Hõimoja.

Kakao põhjaks kasutas Hõimoja taimset mandlipiima. "Võib panna ka rasvast lehmapiima. Siis kakao ise, natuke lisame kardemoni, nelki ja Tseiloni kaneeli, mis on tervislikum ja ka palju maitsvam. Keema pole vaja piima lasta, pigem olgu soe. Kakaotassis hoidsin eelnevalt kuuma vett sees, et tass oleks soe, siis ta ei jahuta jooki nii kiiresti maha."

"Kakaod juues tasub võtta alati ka väikene hetk, tänada seda ilusat loodusandi ja kui jood, siis tunda, mis maitse sel on ja kuidas ta vaikselt seest soojaks teeb. Efekti koheselt ei tunne, see tuleb paarikümne minuti pärast," nentis Hõimoja.