Yasmyn: igal artistil on üks oma lugu, mida ta natuke vihkab

Yasmyn rääkis saates "R2 Hommik!", et on veeretanud jõulutuuri tegemise mõtet, kus esitada julgemaid ja seksikamaid jõululaule ning patune jõulukiriku õhtu võiks olla päris nunnu. Yasmyni sõnul on igal artistil üks oma lugu, mida ta natuke vihkab ja temal on selleks "I Like U a Lot ".

"Tavaliselt ma ärkan 11–12 ajal ja magama lähen kella kolme-nelja vahel öösel. See ongi minu kõige suurem probleem, et ma jõuan pärast pikka päeva koju ja siis lihtsalt vahin kella kaheni öösel mingeid seriaale, siis hängin oma mehega kella neljani," ütles laulja Yasmyn.

Lauljanna sõnul on tal nii palju muusikat, et tal on viimasel ajal raske valida, mida kontserdil esitada. "Mõneti on see hea, et valikut on. Mul on isegi olnud jõulutuuri mõte, et teha kõiki neid laule, mida teised Eesti naisartistid pole julgenud teha. Valida natuke seksikamad jõululaulud, mida on ülipalju. Ilmselt siis kirikus ei hakka seda kontserti tegema või siis selline patune jõulukiriku õhtu oleks päris nunnu," muheles Yasmyn.

Lugusid valib ta kontserdikavasse selle järgi, mis lood inimestele meeldivad. "Ja mis on minu lemmiklood. Need panen kokku. Et kontsert algaks korraliku pauguga ja siis vahepeal läheks natuke rahulikumaks ja siis jälle läheks energia üles. Lõpetame kõige suurema pauguga," nentis laulja.

"Vist igal artistil on mõni enda lugu, mida ta vihkab, meil on see "I Like U a Lot ". Proovides me seda lugu kunagi ei tee, aga kontserdil on see väga lõbus lugu ja meil pole mingit probleemi seda esitada," nentis Yasmyn. "Lahe on näha, kuidas publik kaasa laulab."

Väga palju ta eesti muusikat ei kuula. "Aga mulle meeldib Kitty Florentine, Rita Ray ja Reti, neile ma hoian pöialt ja nende tegemistel silma peal."