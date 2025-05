Rita Ray: Marju Kuut oskas sõnadega kuulajale südamesse minna

Esimene sügavam kokkupuude Marju Kuudi loominguga toimus Rita Rayl Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis õppides.

"Loomulikult olin lapsepõlves tema muusikat kuulanud, kuigi ma ei olnud niivõrd süvenenud. Otsa koolis hakkasin palju rohkem süvenema tema laulmismaneeridesse, kuidas ta suutis emotsioone endast välja anda ja kõike seda veel. Sealt hakkas minu armastus tema vastu," rääkis ta. Ray sõnul oli Kuudil eriline oskus end väljendada nii, et lauldu läks kuulajale otse südamesse. "Sellel oli väga suur võim minu üle."

Kuudi loomingul on koht ka Ray repertuaaris. "Mina olen lähenenud sellele niimoodi, et tuleb austada seda, mis on olemas. Loomulikult ma ei ürita täielikult kopeerida, aga ma kahtlemata lähtun sellest imelisest tasemest, mis on sinna salvestusse pandud, võtan kõik need head küljed ja üritan neid omakorda veelgi esile tuua," rääkis ta.

Rayl oli pikalt plaanis Kuudiga ühendust võtta, kuid selleni paraku ei jõudnud, sest Kuut lahkus meie seast 2022. aasta kevadel.

"Mul oli tegelikult enda igapäevaste asjade nimekirjas olemas, et kirjutan Marjule, sest ta tõesti siiamaani mõjutab mind läbi oma lugude. Ja ma ei jõudnud selleni kahjuks, millest oli nii kahju. See andis mulle omakorda väga korraliku õppetunni just selles mõttes, et tasuks anda inimestele neid lilli nii kaua kui nad veel meie seas on," nentis ta.

Küll aga on Rita Ray endale ühed Kuudi päikseprillid saanud. "Ma olin ühel õhtusöögil veel siis, kui Marju oli elus. See perenaine oli Marjuga suhtluses ja nad olid lähedased. Ja siis tal oli kummutis üks kilekotitäis Marju prille ja teema lihtsalt läks kuidagi sinna peale, et ta mulle nii meeldib ja on nii südames. Selle peale tõi kummutist selle kilekotitäie prille ja ütles, et vali ühed," meenutas laulja.