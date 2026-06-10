Urmas Tartes: kõige tõhusam sääsetõrjevahend on korralik matkariietus

"Sääskede arvukus sõltub sellest, kui palju meile antakse vihma. Kevadine suurvesi ja ka suvine veerohkus on põhilised tegurid, mis meie sääskede arvukust mõjutavad ja ennekõike seeläbi, et metsasääsed on sellised putukad, kes oma vastsete jaoks kasutavad ajutisi väiksemaid lompe ja neid lompe täidab sadevesi. Kui lombid on kuivad, siis vastsed lihtsalt ei arene," selgitas teadlane.

Tänavune kevad on Tartese sõnul huvitav selles mõttes, et sademeid on olnud nii vähe, et saame seda olukorda peaaegu põuaks nimetada. "Veenälga on looduses praegu omajagu ja kui ka mingi sabin tuleb, läheb see ikkagi loodusesse käibele. Et lombikesed saaksid vett täis, peaks päris palju vihma tulema," nentis Tartes.

Fenoloogia järgi peaks praegu olema metsasääskede tippaeg, aga kui Tartes käib metsas ringi, näeb ta vaid üksikuid sääski. "Sellest vaatevinklist lähtudes on lootust, et jaanipäev tuleb sääskede mõttes rahulikum. Inimestel on komme sääskedele abikäsi ulatada ja põhiline abikäsi toimub nii, et kui potipõllumaal ja aias hoitakse erinevates anumates kastmisvett. Seal saavad areneda laulusääsed, kes saavad väga hästi hakkama tehisveekogudes. Sääserohkus sõltub seal sellest, kui paljudes tünnides vett hoitakse," tõi putukateadlane välja. "Metsasääsk tahab looduslikumat olukorda."

Tartese sõnul pole sääsetõrjevahendeid üldse mõtet kasutada. "Suures koguses see sääsele ei meeldi, aga kui see on väikeses koguses, nii, et ta sääsele ohtlik ei ole, siis on sääsel võime hakata seostama seda lõhna saagiga. Nahalt lenduvad ained on sääsele üheks signaaliks, et siit saab süüa. Siis me tõesti sääsetõrjevahendiga pigem meelitame neid ligi. Kui juba panna sääsetõrjevahendit, siis panna korralikult, aga kui me oleme korralikult seda pannud, siis tuleb koju jõudes kindlasti ka duši all käia."

Putukateadlane tõi välja, et kui kuskil on väga palju sääski, pole ju põhjust sinna ka minna. "Leiame siis tegevusi kohtades, kus sääski on vähem. Lagedal või siis mererannal. Kui on vaja minna, siis kõige tõhusamad on matkariided, mille kangast sääsk läbi ei pista. Mina panen ka pika varrukaga pluusi ja pikad püksid jalga ja mul võib jaki peal olla sada sääske, minu jaoks on see täiesti ükskõik," nentis Tartes.

Tartes tõi välja, et tõepoolest on olemas inimesi, kes tõmbavad rohkem sääski ligi kui teised. "Nii-öelda sääsemagnetitel on naha peal eriline seente floora ehk seene koosseis, kes eritavad aineid, mis omakorda sääski ligi meelitavad."