Veidenberg: tülgastav on tühistada inimest selle eest, mis 20 aastat tagasi tehti

Pikalt Kroonika peatoimetajana töötanud Ingrid Veidenberg leiab, et inimesi ei peaks tühistama asjade eest, mis toimusid enam kui 20 aastat tagasi.

Eelmisel nädalal lõpetas töö Kroonika pikaaegne peatoimetaja Ingrid Veidenberg, kes ütles Raadio 2 saates "R2 hommik!", et soovib nüüd meediast mõneks ajaks täielikult eemalduda ning keskenduda puhkusele.

"Ma väga loodan, et kõik meilid on kinni ja ma töömõtteid enam ei mõlguta," ütles Veidenberg.

Küll aga ei tähenda lahkumine siiski tingimata lõplikku hüvastijättu meediaga. "Kunagi ei saa öelda, et nüüd on lõpp, sest sa ei tea kunagi, mis elu sulle toob. Ma ju lahkusin ka 2007. aastal Kroonikast teades, et see on lõpp. Täpselt 12 aastat hiljem tegin ma taas seitse aastat Kroonika peatoimetajana tööd," rääkis ta.

Kes saab Veidenbergi mantlipärijaks Kroonika peatoimetaja kohal, ei ole tema sõnul veel teada. Veidenbergi sõnul on peatoimetaja leidmine keeruline, sest töö eeldab väga erinevate oskuste kombinatsiooni.

"Selle peab minu otsene ülemus lahendama. Delfi peatoimetaja peab leidma mulle väärilise asenduse, kes jagab nii online'i kui ka paberajakirjandust, on ise särav kirjutaja, hea inimeste juht, esineja ja nii edasi," ütles ta. "Sa pead olema kogu aeg valvel, sest staarimaailmas juhtub kogu aeg midagi."

Veidenberg lükkas tagasi saatejuhi väite, nagu kuuluks meelelahutusajakirjanduse töö juurde inimeste elu rikkumine. Tema sõnul sünnivad ka kõige tundlikumad lood enamasti koostöös asjaosalistega ning inimestele antakse võimalus oma seisukohti väljendada.

"On olnud ka juhtumeid, kus inimene on mulle helistanud ja öelnud, et ärge avaldage seda lugu, sest asjad ei ole veel nii küpsed, et seda lugu saaks veel avaldada. Ma ei ole seda avaldanud," ütles ta.

15 sekundi ajakirjandus

Kuigi trükiväljaannete müük on aastaid langenud, usub Veidenberg, et paberajakirjandusel on Eestis veel tulevikku. "Ma pakun, et 20 aastat ilmub veel paberajakirjandus edasi," ütles ta.

Veidenbergi sõnul näitab ka Kroonika müük, et paberajakirja lugejaid on endiselt palju. Tema sõnul hindavad lugejad võimalust pilte rahulikult vaadata, lugusid süvenenult lugeda ning ajakirja teistelegi edasi anda. "Kroonika üksikmüük on väga hea. Uskumatult hea," märkis ta.

Meedia suurima väljakutsena nimetas Veidenberg digiajastut ja inimeste muutunud tarbimisharjumusi. Tema hinnangul ei süvene paljud inimesed enam lugudesse ning piirdutakse sageli pealkirjade lugemisega. "Kõik on muutunud äärmiselt pealiskaudseks, selliseks 15 sekundi ajakirjanduseks," ütles ta.

Ta leidis, et ka meelelahutusajakirjanduses avaldatakse üha enam lugusid, mis ei paku talle endale huvi. "Mind ei kõneta need inimesed, nad ei paku mulle sellist uudishimu nagu need, kes on tegelikult oma andega saanud kuulsaks," sõnas ta ja lisas, et suur jälgijate arv sotsiaalmeedias ei ole tema jaoks väärtus omaette.

Tühistamispoliitika Ingrid Veidenbergile üldse ei meeldi. "Hakata inimest tühistama selle eest, mis 20 või 30 aastat tagasi tehti, on tülgastav," sõnas ta ja lisas, et armastus ühe staari vastu ei kao päeva pealt või ühe juhtumi tõttu, mida keegi väidetavalt on teinud.

"Ma kutsun küll üles, et keda tühistama hakatakse, kaitske ennast julgemalt, ärge laske endast blogijatel ja suunamudijatel üle sõita, tõde peab tulema päevavalgele, ükski lugu pole mustvalge."