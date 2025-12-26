Frederik Küüts: Sadu edu on küllaltki uskumatu

Muusikaprodutsendi ja laulukirjutaja Frederik Küütsi jaoks on 2025. aasta kujunenud Eesti muusikas erakordseks. Tema nime leiab nii Nublu ja Vaiko Epliku koostööalbumi "Super suure hoolega" taustalt kui ka uue ansambli Sadu debüütplaadi juurest. Mõlemad on pälvinud suurt tähelepanu, kuid Küütsi enda sõnul ei osanud ta sellist aastat ette näha.

"Nubluga olen ma koostööd teinud juba päris pikki aastaid ja tema tegemiste puhul on mingi eduootus olnud ka varem," rääkis Küüts Vikerraadios. Kui ta kuulis, et Nublu plaanib koos Vaiko Eplikuga muusikat teha, tundus see talle loogiline ja paljulubav. "Lootus oli, aga kui ma kuulsin esimest korda "Lausu tõtt" algkäiku, siis sain aru, et siin on midagi väga erilist."

Sadu puhul oli olukord hoopis teistsugune. "Seal on aus vastus, et kindlasti mitte – kindlasti ei oodanud sellist asja. See on ikkagi küllaltki uskumatu," ütles Küüts.

Ansambel Sadu tõusis kiiresti publiku teadvusse ning enne albumi ilmumist olid juba mitmed kontserdid välja müüdud. Küütsi sõnul oli see tema jaoks esimene tõsine märk, et toimub midagi tavapäratut. "Kahe päevaga olid need kontserdid välja müüdud. See oligi esimene reality check – et nende kuulamisnumbrite taga on päris inimesed."

Küütsi hinnangul on Sadu edu taga eelkõige lood ise, kuid ta rõhutab ka ansambli liikmete rolli. Eriti tõstis ta esile Sandra Sillamaa panust. "Sandra on üks rets naine ja tema power on asjade taga. Kõik, mis ta teeb, ta teeb kogu täiega."

Tema sõnul mõjub Sadu muusika värskelt, liikudes folgi, etno ja popi piiril. Samas jääb edu ulatus ka tema enda jaoks osaliselt seletamatuks. "Minu jaoks jääb ikkagi küsimus, et kuidas siis kohe nüüd niimoodi. Seal on mingi täiesti teine laine taga."

Kahe suure albumiprojekti loomise protsessid olid Küütsi sõnul väga erinevad. Sadu täispika albumi kallal töötati ligi aasta. "Alguses me lihtsalt tegime lugusid, ilma et oleks olnud kindel plaan album teha. Kui neid lugusid hakkas juba piisavalt tekkima, siis oli selge, et ju me siis teeme plaadi ka."

Ta rõhutas, et protsess oli rahulik ja läbimõeldud. "Me ei hakanud kiirustama. Kui teha, siis teha korralikult."

Nublu ja Vaiko Epliku EP sündis seevastu kiiresti, pooleteise kuni kahe kuuga. "See oli hästi kiire protsess ja sessioonid läksid lihtsalt nii kergelt ja lõbusalt," meenutas Küüts. Ta nimetas Vaikot ja nublut loojatena omaette tasemel tegijateks. "Me Geviniga (Niglas - toim) vahepeal lihtsalt istusime ja kuulasime, mida nad räägivad – see oli üliäge protsess."

Sadu albumi üks enim arutletud lugusid on "Luukered", mille sõnade autor on Küüts. Loo puhul on kõlanud süüdistusi meestevihas, millega Küüts ei nõustu. "Mina ei nimetaks seda meestevihaks. See on pigem petmise lugu, mida on Eesti pärimuses mõlemalt poolt olnud."

Tema sõnul on tegelased fiktiivsed ning kirjutamine naise perspektiivist on teadlik valik. "Laulukirjutajana on mul huvitav kirjutada naise vaatepunktist, teades, et seda laulavad Sandra ja Sofi."

Ta lisas, et osa lugusid käsitleb teadlikult väga raskeid teemasid. "Plaadil on ka lugu "Mihklipäev", mis on sisuliselt vägistaja karistuse lugu. See ei ole kerge teema, aga minu jaoks on oluline, et neid lugusid räägitakse," avas ta.

Viimastel aastatel on Küüts üha enam hakanud kirjutama eesti keeles. Kui varem eelistas ta inglise keelt, siis nüüd tajub ta emakeelt kui uut ja põnevat mänguväljakut. "Eesti keel on lihtsalt ise nii rikas," ütles ta.

Kuigi Küüts laulab Sadu loos "Uueks hommikuks", ei näe ta end lava keskmes. "Ma ei taha olla lava keskel. See ei ole minu jaoks," ütles ta. Enda rolli näeb ta pigem laulukirjutaja ja produtsendina. "Ma saan oma edevuse välja elada ka kuskil vasakus servas."

Eesti popmuusika seisu hindab Küüts mitmekesiseks ja tehniliselt tugevaks, eriti produtsentide taset. Samas teeb talle muret osa edetabelimuusika agressiivne lüürika. "Mingil hetkel oli seda väga lahe vaadata, mingil hetkel oli see ka veits õudust tekitav," kirjeldas ta oma kogemust suvistelt kontsertidelt.

Uuelt aastalt ootab Küüts palju kontserte ja uue muusika ilmumist, aga ka rohkem tasakaalu. "Ma tahaks osata oma elu veits askeetlikumaks teha ja leida rohkem aega lähedaste jaoks," ütles ta.