Sandra Sillamaa oma uuest bändist: tundsin, et tahaks teha naisenergiaga asja

Neljapäeval jõudis kuulajateni uue muusikalise koosseisu Sadu esimene singel "Mustrid". Bändi kuuluv muusik Sandra Sillamaa rääkis "Ringvaates", et mõte uuest bändist sündis umbes aasta aega tagasi, kui ta tundis, et tahaks teha naisenergiaga asja.

Ansambli Sadu tuumiku moodustavad muusikud Sandra Sillamaa ja Sofia-Liis Liiv ning produtsent Frederik Küüts, kes on Sillamaa ja Liiviga stuudios ning kirjutab muusikat. "Ma olen päris kindel, et ta tuleb meiega ka lavale, kui me olme üks hetk lavaküpsed," on aga Sillamaa veendunud, et ainult stuudioseinte vahele Küüts ei jää. "Kindlasti tuleb mõni liige veel, aga kes täpsemalt, seda me tõesti ei tea veel."

Veebruari alguses teatas Sillamaa kümme aastat tegutsenud ansambel Trad.Attack!, et bänd läheb sügisel teadmata ajaks loomingulisele pausile. Sillamaa rõhutas, et loominguline paus ei tähenda igaveseks ajaks laiali minemist. "Mingid asjad nõuavad vahepeal pausi ja puhkust," leiab ta. "Võib-olla kahe-kolme aasta pärast tekib tunne, et tahaks just selle bändiga midagi teha."

Loomingulisele pausile hakati Trad.Attack!is mõtlema möödunud suve lõpus. "Me kütsime kümme aastat sellise intensiivsusega. Seal on palju asju. Teinud palju asju koos. Pluss mina tunnen siin, lähenedes 40-ndatele, et ma tahan muid asju ka kogeda," selgitas ta otsuse tagamaid.

Sillamaa märkis, et temalt on küsitud, kas uus bänd Sadu ongi põhjus, miks Trad.Attack! pausile läheb, kuid tema sõnul see nii ei ole. "Selle idee tekkis mul umbes aasta tagasi, kui tundsin, et tahaks teha mingit naisenergiaga asja. Võib-olla tuleb see sellest, et ma olen terve elu meestega bändi teinud," lausus ta.

Liivi ja Sillamaa vanusevahe on 16 aastat. "Tegelikult ei saa aru, et on nii palju vahet. Igapäevaselt suheldes, koos luues, see ei tule kordagi teemaks. Meil on mingisugune mõnus tasakaal ja ühine pinnas," kiitis Liiv.