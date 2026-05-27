Aasta suurpere ema Piret Laikre: meil on lastelt palju õppida

Aasta suurpere tiitli pälvinud Laikre pereisa Tõnu rääkis "Ringvaates", et kõik kuus last on nende perre tulnud ootamatult ja nad on selle üle väga tänulikud. Pereema Pireti sõnul suhtub tema lastesse kui kolleegidesse, kellelt on palju õppida.

Aasta suurpere tiitli pälvis tänavu perekond Laikre, kuhu kuuluvad isa Tõnu, ema Piret, 22-aastane Jordan, 20-aastane Andre, 15-aastane Rael, kümneaastane Nora, seitsmeaastane Rafael ja kuueaastane Ester.

"Meil ei olnud plaani suurpereks saada," nentis aasta suurpere isa Tõnu. "Kõik lapsed on tulnud siiski suhteliselt ootamatult, aga me oleme väga õnnelikud selle üle, et nad on."

Ühe laua taha pere sööma ei mahu ja eluruumina on võetud kasutusele isegi kelder. Lisaks võtavad kodus suure osa ruumist enda alla muusikainstrumendid, sest pilli mängivad siin peres kõik.

"Pillid tuleb välja jätta, sest siis neid mängitakse," tõdes Piret. "Ma olen väga varajane, tihtipeale tõusen ilma kellata kell kus. Siis istun toolis ja vaatan magavad lapsi ja tuleb heldimus peale. Nii mõnigi laul on sündinud nii, et vaatan oma lapsi ja tunnen suurt tänu oma südames."

Tõnu on muusikaõpetaja ja Piret oli samuti õpetaja ja ka kontsertmeister. "Minu üks unistusi oli teha noodipank ja muidugi muusikat kirjutada. Hakkasin ettevõtjaks ja nüüd ma noodistan eesti autorite loomingut," tõdes Piret.

Möödunud suvel täitus Pireti suur unistus ja tema kirjutatud laul "Mu kodu nii lihtsalt" kõlas laulupeol. "Istusin ja nutsin," meenutas Piret.

"Ma tunnen ise uhkust ja üldiselt ma näen, et inimesed vaatavad meie peale ilusa ja rõõmsa pilguga," nentis Piret.

See oli suur üllatus, kui nende pere kuulutati aasta suurpereks. "Tunnustus on oluline ja see läheb südamesse," lisas suurpere ema.