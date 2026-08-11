Valter Soosalu: kirikutuuri muusika on inspireeritud Lutsu "Kevadest"

Dirigent Valter Soosalu rääkis saates "R2 Päev", et valis tänavuseks Tallinna Kammerorkestri kirikutuuriks muusika, mis teda ennast puudutab. Soosalu sõnul sobib ilusa valgusega augustiõhtusse ja natuke niiskesse maakirikusse Oskar Lutsu "Kevade" atmosfääri kandev muusika.

"Tegemist on traditsioonilise suvise ettevõtmisega, mida Tallinna Kammerorkester aastaid on juba teinud. Minnakse Eesti kaunitesse kirikutesse muusikat mängima ja seekord tehti ettepanek kava kokku panna ja kontserti juhtida mulle," ütles dirigent Valter Soosalu.

Soosalu valis kavasse sellise muusika, mis teda ennast puudutab. "Kirikumuusikat me ei mängigi. Kui on ilus valge augustiõhtu ja maakiriku natuke niiske õhk, siis minu mõte läks kohe Oskar Lutsu "Kevadele". Sellest atmosfäärist ma lähtusin ja valisin välja lood, mis sellega sobiksid," tõi dirigent välja.

Väljakutsed on alati oodatud, sest Soosalu sõnul sõltub kõik sellest, kuhu sa lati asetad. "Otstarbekas on latt natuke kõrgemale asetada sellest, kus sa parasjagu oled. Rahul tasub olla sellega, et meil on väga hea koostöö Tallinna Kammerorkestriga, see on väga naksakas ja väga motiveeritud seltskond, kellega ma tunnen, et oleme ühel lainel."

Kontserdil loeb eesti luulet Draamateatri näitleja Karmo Nigula.

Soosalu sõnul on tal suvel olnud seinast seina tegemisi. "Põhja Konnaga oleme saanud jälle jalad alla, meil on olnud mõned kontserdid. Bändil on õige pea tulemas uus lugu."

Selle aasta tippelamuseks peab Soosalu esinemist Soome riikliku bigbändiga Umo. "Eesti-Soome helilooja Bianca Rantala kirjutas maailma esimese suurvormi harpedžile ja bigbändile, mille me ette kandsime," sõnas Soosalu.