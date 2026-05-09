Tiina Tauraite: ma ei räägi enam kunagi rolliks valmistumisest avalikult

Sel pühapäeval on "Hommik Anuga" stuudios külas näitlejad ning elukaaslased Erki Laur ja Tiina Tauraite, kes tähistavad mõlemad sel suvel oma 50. sünnipäeva. Ühiselt vaadati otsa ka näitlejatööle ning rolliks valmistumisele. Möödunud sügisel lavastuse "Murdja" ümber käinud vastukajast õppis Tauraite, et rolliks valmistumisest ei räägi ta enam kunagi avalikult.

Tauraite tõdes, et ootab juunikuist sünnipäeva elevusega. "Mul on esimest korda selline tunne, et täiesti lubatud on suurelt pidada sünnipäeva. Ma ei pea midagi häbenema, see on nii ilus number ehkki ma tunnen, et sisuliselt midagi ei muutu. Lihtsalt number muutub," naeris Tauraite.

Mõnda aega tagasi alustas Tauraite ka iseendale kingituse tegemist. "Kirjutasin näitemängu ja mingi hetk, kui see valmis sai, mõtlesin, et mis me sellega nüüd siis teeme. Kas me jätame selle kuskile sahtlisse? Ei jäta! See ema roll, mis seal näidendis on, ma tahan seda ise mängida. Ja ma tahan, et selle lavastaks Marta Aliide Jakovski, tahan töötada naislavastajaga ja ühtlasi võiks sellega pidada oma 50. sünnipäeva. On ju äge mõte," naeris Tauraite.

Tiina Tauraite juubelilavastus "Bens või diisel" esietendub 29. mail Vaba Laba black box'is. Näidend on tänapäevane suhtedraama, mis räägib ka lastekasvatamisest, lahtilaskmisest, aususest, julgusest otse rääkida. "Emaks olemine on mind kindlasti selle tüki kirjutamisel inspireerinud. Ja ka see, kui valesti võivad asjad tegelikult minna, kui ma ei oleks normaalne inimene. Kui ma ise ei saaks aru, et asjad võivad kehvasti minna," selgitas ta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Erki Lauri sõnul on Tauraite näitemäng pöörane. "See on üks asi, mida ma tõeliselt imetlen Tiina puhul. Ta on võimeline istuma laua taha, jätma asjad pooleli ja kirjutama hakata. Mina nii ei oska. Ma tõesti ei oska," naeris Laur.

Sellest kevadest lõpetab Tauraite töösuhte ka lavakunstikooliga, kus ta on õppejõud olnud. Möödunud sügisel pakkus palju kõneainet lavastus "Murdja", kus lööb kaasa ka Tauraite. Etendusteks valmistudes veetsid Tiina Tauraite ning tema lavapartner ja tudeng Mattias Nurga öid hotellis.

"Aitäh võimaluse eest veel kord kõik uuesti üle seletada, aga ma siiski ei tee seda," naeris Tauraite. "Küsi parem, mis ma sellest õppisin," lisas ta.

"Ma õppisin seda, ja tean endiselt, et ma väga armastan oma tööd. Rollideks ettevalmistumine on nagu vundamendi ladumine ja sellesse ma panen endiselt väga palju ressurssi. Aga õppisin seda, et ma ei räägi sellest enam mitte kunagi avalikult, kuidas ma oma rolliks valmistun. Sest siis tuleb jama. See ei pruugi väga paljudele inimestele meeldida," rääkis Tauraite.

"Ometi võivad näitlejad rollideks valmistuda viisidel, mida võib tavainimene kahtluse all seada. Nii Eestis kui välismaal. Aga suu tuleb selle koha pealt kinni hoida," lisas ta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Filmis "Meie Erika" mängis treener Jüri Kalmust. "Mu tegelase nimi oli Jüri Kalmus. Ma ei mänginud päris inimest Jüri Kalmust, kuigi mul oli suurepärane võimalus enne tema lahkumist temaga kokku saada ja temaga rääkida," tõdes Laur, kes võttis ka rolliks ettevalmistumist väga tõsiselt.

"Nüüd ongi hea küsimus, et kas ma peaksin ja tohiksin sellest rääkida," naeris Laur. "Äkki keegi arvab, et see ei ole sobilik," küsis ta.

"Ma käisin aasta aega ise trennis, et saada aru, kuidas treener treenib. Jälgisin ühte inimest ja sealjuures tahtsin ise seda ala selgeks õppida. See on puhas boonus. Aga tegelikult proovisin aru saada, mida tähendab anda trenni. Kuidas anda edasi teadmisi. See on võib-olla imelik ja teistmoodi. Ja sama asi oli ju tegelikult ka "Murdjaga"," selgitas Laur.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Näitleja tegi oma tavalist võtab-jahukoti-segab-vett-tööd. Mitte midagi halba selles ei olnud. Kokkuvõttes on selle "Murdja" juures kõige parem see, et sellel tööl oli eesmärk. Taheti teha head tükki ja sellest tuli suurepärane tükk. Seda on väga paljud inimesed vaatamas käinud, see on saanud väga palju head tagasisidet. See on tegelikult tähtis," sõnas Laur.

Laur lisas, et kuigi mõrvari mängimiseks saab kasutada fantaasiat ja ei pea kedagi päriselt ära tapma, siis on võimalik endale elus tekitada situatsiooni, kus sa oled väga lähedal sellele, kuidas üks inimene tol hetkel maailma näha võib.

"Ühe filmi jaoks ma olen teinud küll midagi sellist, mille peale oleks keegi võib-olla ikka politsei kutsunud, kui nad oleksid seda kõrvalt näinud," märkis Laur. "Mingi mees, kellel on viis küünalt taskus, toos tikke, taskunuga, öösel mingite maja vahel. Ei tea. Aga ma ei räägi sellest," naeris ta.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.00.