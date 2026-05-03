Esiklast ootav Kadri Voorand: tuleb ennast usaldada ja enda vastu hell olla

Mõned nädalad tagasi uue albumi avaldanud muusik Kadri Voorand rääkis saates "Hommik Anuga", et on viimastel aastatel pidanud õppima endaga hellem olema. Hellust ja eneseusaldust sisendab ta endale ka uuel eluetapil, mil ta on peagi oma esimest last tervitamas.

Aprilli lõpus ilmus Kadri Voorandil uus album "Songs to Hold You", mille sünnilugu on artisti sõnul varasemast märksa isiklikum. Voorandi sõnul muutus loomeprotsess põhjalikult ajal, mil ta seisis silmitsi sisemiste pingete ja enesekahtlustega.

Voorand rääkis, et alustas uue materjali kirjutamist tavapärase hooga, kuid peagi sai selgeks, et senine lähenemine ei toimi. "Selgus, et minu sees on mingisugused eesmärgid muutunud. See tähendab seda, et mul vaja üles leida laulud, mis neid eesmärke täidaksid. Üks neist oligi, et on vaja ikkagi hakata endaga paremini läbi saama," ütles ta.

Artist kirjeldas, et varasem intensiivne elutempo ja kõrged ootused viisid ta murdepunktini. "Endale seatud nõudmiste level oli üle minu pea ja ma ei jaksa vastata nendele ootustele. Ma hakkasin selle pinge all murduma ja murdusin tegelikult ära," rääkis Voorand.

Tema sõnul viis see sügava enesekahtluseni, kus küsimärgi alla sattus kogu enesetaju. "Ma tundsin enda sees juba nii väikestes asjades iga päev nii suurt kõhklust, et enam ei jaksanud seda igal sammul taluda," kirjeldas ta. "See läks nii väikeste asjadeni: ta ütles nii, järelikult tuleb ennast kohe muuta. Ma eksisin ühel hetkel. See kõikidele ootustele vastamine läks nii intensiivseks, et ma ei saanud aru, mida ma ise tahan."

Otsustavaks sai hetk, mil ta mõistis vajadust muuta oma mõttemustreid. "Ma arvan, et aeg oli mingi aastad tagasi küps, et vaadata otsa sellele, kas mõni muster minus on selline, millega ma ei taha tegelikult edasi minna. Öeldakse, et inimesed ei muutu. Jah, kui ei ole soovi, siis ei muutu, aga mõnda mustrit, mis on ikkagi elu laastav, tuleb muuta. Ja saab, suure töö ja vaevaga saab. Selle suure töö ja vaeva ma sinna sisse panin," ütles ta.

Isiklikud muutused tõid Voorandi ellu ka uue suhte ja pere. Ta seostab seda otseselt oma sisemise arenguga. "Minu abikaasa sai tulla minu ellu, kuna ma muutusin. Minu eelmine versioon minust poleks ilmselt temaga kohtunud," usub ta.

Peagi ootab Voorandit ees uus eluetapp – esiklapse sünd. Ta näeb seda võimalusena rakendada õpitut ka igapäevaelus. "Ma arvan, et see ongi see koht, kus kõike seda õpitud enese kohta rakendada ja endaga vähem pahandada," ütles ta.

Artist julgustab usaldama iseennast ja oma sisetunnet. "Iga naise ja mehe sees on sügaval sees enda kohta kõige rohkem teadmist, mitte keegi teine väljast ei tea neid asju. Nii et tuleb ennast usaldada ja olla enda vastu lahke," lisas Voorand.