Galerii: "Terevisioon" tähistas 25. eetriaastat

2001. aastal tõi ETV esmakordselt vaatajate ette "Terevisiooni", mida juhtisid Marko Reikop ja Anu Välba. Reedeti viis hommikuprogramm Tartusse, kus vaatajaid äratasid Ave-Marleen Rei ja Andres Panksepp. Kui täna algab ETV saatepäev kell 6.45, siis 25 aastat tagasi alustas hommikuprogramm kell 6.25.

25. eetriaastat tähistas "Terevisioon" rõõmsatujulise saatega, mida juhtisid "Terevisiooni" vastutav toimetaja Reimo Sildvee ja hommikuprogrammi kõige hiljutisem liituja, varsti pea aasta jagu saadet juhtinud Martha-Beryl Grauberg.

Aastate jooksul on "Terevisioonis" kaasa teinud paljud hinnatud saatejuhid ja teleinimesed. Neist mitmed astusid hommikuprogrammist läbi ka sel neljapäeval. "Terevisiooni" sünnipäevasaatega liitusid teiste seas Urmas Vaino, Toomas Luhats, Monika Tamla, Meelis Kompus, Kristo Elias ja ka Anu Välba ning Marko Reikop.

"Terevisioon" on ETV eetris argihommikuti kell 6.45. Saateid juhivad Katrin Viirpalu, Martha-Beryl Grauberg, Reimo Sildvee ja Juhan Kilumets. Päeva esimesed uudised toovad vaatajateni Veronika Uibo ja Liisbeth Rats.

"Terevisiooni" produtsent on Rait-Roland Veskemaa, režissöörid Elo Selirand ja Eliise Siidirätsep, toimetajad Liisbeth Rats, Eeva Variksoo ja Kadri Põlendik.