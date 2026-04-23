Reisikirjanik Christopher Rajaveer: mina kirjutan jutte reisimise ajal

Näitleja ja populaarne reisikirjanik Christopher Rajaveer kirjutab jutte reisimise ajal ja soovitas "Ringvaates" raamatuid, mida reisisell võiks lugeda. Ta tõdes, et reisida on tore siis, kui tunned kohalikku kombestikku ja tead, milline on sinu lemmikkunstnik, kelle töid sa muuseumisse vaatama tahad minna.

"Mul on ülihea meel, et mu raamat on nii populaarne ja lugejad on selle üles leidnud, ma katsun olla alandlik, tänulik ja õnnelik," ütles "Rajaveeri reisijutud" autor Christopher Rajaveer, kelle sõnul on raamatule ka järge oodata.

Jutte kirjutab Rajaveer reisi ajal. "Teise raamatu jutud on mul ka kõik juba reisitud ja kirjutatud, aga raamatus on ka lisarubriigid nagu reisinipid, muusikasoovitused, ja selle kokkupanek võtab aega," nentis reisikirjanik.

Tänase roosi ja raamatu päeval soovitas Rajaveer kolme raamatut, mida kindlasti võiks iga reisihuviline, aga muidugi iga raamatuhuviline lugeda. "Raamatu "Mida peaks teadma islamist?" valisin soovitamiseks sellepärast, et see kahe eesti naise koostatud raamatuke annab vastused kõikidele küsimustele, mis islamimaadesse reisides võivad tekkida. Milline on kombestik, miks nad niimoodi riietuvad, miks nad paastuvad, see on alati aktuaalne, ei kuku ajalukku," tõdes Rajaveer. "Selle loed reisi ajal lennukis läbi."

Rajaveeri suur huvi on Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida. "Paraku nendes riikides, mis mulle eriliselt meeldivad, on islami usk. Inimesed reisil küsivad, et mida ma usun ja kui ma ütlen, et midagi ei usu, siis on tükk aega vaikus. Siis pärivad nad, et aga mille järgi siis käib seadusandlus, pühad ja mille järgi käitub pere, islamis juhib elukorraldust ju koraan. Eestlane käib kirikus sellepärast, et see on hubane ilus ruum ja ta ei tea, miks nelipühad on kalendris punane. Kui sa seda ei tea, kuidas sa Jeesus Kristusesse päriselt usud," tõdes Rajaveer.

Teise raamatuna soovitas ta Daniil Harmsi raamatut "Väljapudenevad vanaeided". "See on vene absurdiklassika. Ilona Martsoni väga heas tõlkes. Mulle meeldib absurd. Otsin seda teatris, aga väga ma seda sealt ei leia. Mida keerulisemad ajad, seda asjalikumaks muutub ka teater. Üks selline absurdiväli on meil puudu," muheles Rajaveer.

Andrew Graham-Dixoni koostatud raamatut "Kunst" soovitas Rajaveer sel lihtsal põhjusel, et inimene oskaks kunstist enda lemmikajastu välja valida. "Ma käin sõpradega reisil ja siis olen kuskil kunstimuuseumis ja paljud sõbrad küsivad, et soovita mõni raamat, mis aitaks neis muuseumites orienteeruda. See raamat seletab koopamaalidest tänapäevani ära kompositsiooni, kuidas pilti vaadata, kui sa loed selle raamatu läbi, saad lõpuks aru, milline ajastu sind üldse ei huvita ja milline väga huvitab. Leiad oma kunstnikud ja lähedki muuseumisse neid vaatama. Louvre'i muuseumis on kokku 14 kilomeetrit, kui tahta kõik läbi jalutada. Loed selle raamatu läbi ja mõtled, kas sa üldse tahad Louvre´i muuseumisse minna, äkki lähed hoopis Orsay muuseumisse," tõi Rajaveer välja.