Video: "Ringvaate" stuudios prooviti kõige paremaid jõulusööke

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Näitleja Christopher Rajaveer ning saatejuhid Grete Lõbu ja Marko Reikop proovisid järgi toidumessil parimaks kuulutatud jõulutoite.

Diplomeeritud "Ringvaate" testija Christopher Rajaveeri lemmik jõulutoit on verivorst ja hapukapsas. "Sest neid saab nii harva. Mulle tuleb alati detsembris meelde, et niisugused toidud üldse olemas on," tõdes Rajaveer, kellel süldiga on jällegi väga halvad suhted.

"Ma sõin sülti viimati vist 20 aastat tagasi. Ma võin teda süüa, aga lihtsalt alati on midagi paremat," rääkis näitleja, kellele Marko Reikop pakkus selle peale esimesena maitsta just sülti. "Järgmine kord ma hakkan valetama. Räägin kõigepealt sellest, mis mulle ei maitse," naeris Rajaveer.

"See sült on muidugi väga hea. Liha on pehme. Mul on mälestused mingitest kõrnetest süldi sees. See sült on siidine ja suussulav," nentis ta.

Üllatustoiduna leiab toodete hulgas ka jäägriseljanka, mida esmajoones küll jõuludega ei seostata. "Kuna seljankat võib süüa absoluutselt ükskõik mis ajal, siis võib ka jõulude ajal. Ma ei ole küll kuskilt lugenud, et seljanka on keelatud," tõdes Reikop.

Aasta jõulupraeks valiti toidumessil traditsioonilise sealiha asemel kanaliha. "See on natuke pettumus muidugi kui on kana-jõulud. Kana ma ei valiks," tõdes Rajaveer. "Suvine, kerge, grillipeo kana. Täielik pettumus," märkis ta pärast aasta parima jõuluprae maitsmist.

"Mulle kohutavalt meeldib seapraad ja ma ei tee ega söö seda kunagi. Kui jõulud tulevad, siis ma tahan seda," lisas ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

