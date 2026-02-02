Eesti Loto telesaade saab ETV2-s uue näo

Alates 4. märtsist jõuab ETV2 vaatajateni uus saade "Meie Bingo!", mis on eetris igal kolmapäeval kell 21.30. Eesti Loto ja ERR-i koostöös valmiv saade ühendab Bingo loto loosimised meelelahutusliku stuudiomänguga.

Uues spetsiaalselt Eesti jaoks toodetud formaadis korraldavad saatejuhid külalistega mitmesuguseid mänge. Saadet hakkavad juhtima näitleja, laulja ja saatejuht Anne Mari Saks ning Eesti Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer. Saatejuhid valiti mitmevoorulise konkursi käigus, kus otsustavaks said kandidaatide omavaheline klapp, oskus improviseerida ning publikuga vahetut kontakti luua.

Ka uues saates on keskne roll Bingo loto mängijatel. Stuudiosalvestusega saates osalevad mängijad, kes loositakse igasse saatesse Bingo loto piletitel olevate TV-märkide alusel. TV-märgid avatakse mängijatele taas veebruaris. Igas saates osaleb üks TV-märgi saaja koos oma tiimiga. Mängude vahel toimuvad Bingo pallide loosimised tavapäraste reeglite järgi st mängus on nurgad, diagonaalid, keskruut, täismäng ja jackpot.

Eesti Loto juhi Triin Agani sõnul on uus saade loodud selgelt vaatajat ja mängijat silmas pidades ning erineb oluliselt Lotokolmapäevast. "Kui varasem saade tugines sisseostetud formaadile, siis "Meie Bingo!" on algusest peale loodud Eesti inimestele. Lotomäng ei ole ju ainult meelelahutus, kolmandik Eesti Loto käibest suunatakse tagasi Eesti kultuuri, spordi ja hariduse toetuseks. Neid valdkondi esindab kõige paremini just avalik-õiguslik ringhääling ja ETV2 kui kultuuri- ja spordifookusega kanal," ütles Agan.

Lotosaade jõudis ETV ekraanile esmakordselt 1996. aastal, oli viimati eetris samal kanalil aastatel 2009–2011 ning naaseb nüüd rahvusringhäälingusse pärast 15-aastast pausi. ERR-i juhatuse liige Mart Luik peab koostööd Eesti Lotoga loogiliseks arenguks.

"Paljudes Euroopa riikides teevad riigile kuuluvad lotofirmad ja rahvusringhäälingud koostööd, et toetada kohalikku kultuuri ja sporti. Eesti Loto panus jõuab kultuurkapitali kaudu tagasi ühiskonda. Meil on ka ootus, et noored andekad saatejuhid Anne Mari Saks ja Christopher Rajaveer võidavad paljude televaatajate südamed," märkis Luik.