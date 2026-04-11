Cristopher Rajaveer: reisimine pole lihtsalt see, et näed, mis teises riigis on

Raamat "Rajaveeri reisijutud" sai tema sõnul koostatud nendest juttudest, mida ta on Facebooki kirjutanud. "Ma pilte ja sotsiaalmeediat muidu eriti ei tee, mul ongi ainult need reisipostitused," selgitas ta ja mainis, et aktiivse reisijana on väga keeruline vaadata seda Kolmandat maailmasõda. "Kui nii palju riike on korraga sõjas, siis ma ei tea, kuidas seda veel nimetada, olen mõelnud, kas peame minema kõik kaevikusse, et seda nimetust öelda."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Iraani seisukorda on tal samuti raske vaadata. "Kui sa oled olnud nende soojade inimestega, kes küpsetavad oma igapäevast saia, räägivad oma elust, naeratavad ja on lahked," rõhutas ta ja sõnas, et Iraanis maandudes küsis taksojuht talt esimese asjana, mida sa Ameerikas ja naftasõdadest arvad. "See oli 2018. aastal, siis oli Trumpi esimene ametiaeg, aga ma ütlesin, et ma olen lihtne rändur, kui ma saan, lähen Ameerikasse, lähen Iraani, kui saan, lähen Iraaki, kui saan, lähen Belgiasse, ma vaatan, kuidas inimesed elavad, maitsen teie toitu ja räägin teiega juttu, ma räägin reisidel tavaliste inimestega tavalist juttu."

"Meedia paisutab Ameerikas kõige lollimat ja Iraanis kõige vägivaldsemat külge, kui tänavale lähed, siis käivad inimesed ringi, käivad koolis, käivad tööl," ütles ta ja tõi välja, et näiteks Keenias kasutavad inimesed kogu aeg "Lõvikuninga" multifilmist tuttavat fraasi "hakuna matata" ehk "pole probleemi". "See tähendab, et kulge lihtsalt, mine edasi, kui jääd hiljaks, siis pole hullu, kui auto läheb katki, siis vaatame, kuidas saab, hakuna matata."

Selle põhimõtte järgi Rajaveer ilma reisimata elada ei oskaks. "Kui sa käid ja koged seda hakuna matatat, see ei ole mingi meeletu läbitunnetamine, vaid sa saad lihtsalt aru, et ahaa, nii saab ka, see jääb su sisse," kinnitas ta ja lisas, et reisimine ei ole lihtsalt see, et näed, mis teises riigis on. "See avardab igaveseks ja palju sügavamalt."

"Nali on teatris, elus ja reisil kõige tähtsam asi," nentis ta ja lisas, et Maria Klenskaja ütles kunagi, et kui sa oled kaotanud huumorisoone, oled kaotanud kõik. "See on jumala õige lause."