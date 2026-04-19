Eestis elav ungarlane: kodumaale naasmine ei ole nii lihtne

Ungari päritolu Tartu Ülikooli fennougristika nooremteadur Bogata Timar rääkis "Hommik Anuga" stuudios, et paljud ungarlased plaanivad küll koju naasta, kuid enne tuleb Ungaris veel palju teha. Ise on ta Eestisse vahepeal ära armunud ja plaanib siia jääda.

Timar sõnul ei toimunud Orbani Ungaris muutused järsult, vaid väikeste sammudena. "Iga nädal juhtus midagi – kelleltki võeti äri ära, muudeti seadusi või tuli EL-ist mingi hange, kus teistel peale Orbani sõprade ei olnud võimalik enam konkureerida," kirjeldas Timar. See tekitas temasõnul inimestes frustratsiooni, sest protestid ja kohtuteed ei toonud tegelikku muutust. "Inimesed läksid tänavale, protesteerivad, aga pärast oli kõik ikka sama," sõnas ta.

Selline keskkond tekitas ka pideva ebakindluse. "Ütlesime nii palju üksteisele, et seda nüüd küll Orban ei tee ja siis alati tegi. Alati oli sees hirm, et millal tuleb minu kord. Kas järgmised on akadeemilised töötajad või minu enda vanemad, kes on väikeettevõtjad," märkis ta. Bugata sõnul kaasnes sellega ka häbitunne, sest inimesed tundsid, et neil puuduvad vahendid olukorra muutmiseks. "Tahavad, aga ei saa."

Eestisse kolimise otsust mõjutas tema sõnul osaliselt just see õhkkond, kuid mitte ainult. "Nägin, millised väljavaated mul noore teadlasena on, ja samal ajal nägin, kuidas mu kolleegi elu eest võitlevad, aga samal ajal ka, et mujal saab teisiti," selgitas ta. "Nägin, et see ei ole teadlaste saatus, et peab olema kogu aeg vaene ja kerjama raha," naeris Timar.

Samas rõhutas ta, et otsus ei olnud ainult poliitiline. "Ma armusin tõesti Eestisse ja mul oli väga selge plaan ja suur unistus siia elama tulla. Põhjus ei olnud ainult Viktor Orbanis. Õnneks tal nii suurt mõju ei ole," muigas ta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Timar hinnangul on Eesti teda hästi vastu võtnud. Tema sõnul tuntakse siin ungarlaste vastu teatavat huvi ning sageli tekivad vestlused nii poliitika kui ka keelesuguluse teemal. "Tavaliselt küsitakse kohe, miks Orbán ja kuidas meie keeled omavahel seotud on," rääkis ta.

Keelelise suguluse kõrval ei näe ta aga suuremaid sarnasusi eestlaste ja ungarlaste vahel. "Me elasime koos tuhandeid aastaid tagasi," selgitas ta, lisades, et ungari ja eesti keele sarnasus on võrreldav hispaania ja vene keele sarnasusega.

Kuigi Ungaris on toimunud poliitiline muutus ja võimule on tulnud Péter Magyar, ei plaani Bogata Timar Eestist lahkuda. "Ma armastan Eestit liiga palju. Mul on siin elu, kaaslane ja peagi sünnib laps. Ma tunnen ennast Eestis väga hästi," sõnas ta.

"Olen kuulnud, et on ungarlasi, kes kavatsevad nüüd tagasi kodumaale kolida, aga see ei käi nii lihtsalt. Esialgu on Ungaris veel väga palju asju teha," lisas ta.

Timari sõnul on Ungaris valimiste järel korraga nii eufooriat kui ka keerulisi tundeid. "Inimesed rõõmustavad ja nutavad, aga samal ajal on palju viha ja pettumust, 16 aastat, millest ei ole lihtne lahti lasta," kirjeldas ta. Timari ema olevat näiteks öelnud, et tal on raske uskuda, et midagi päriselt muutub.

Teadlase sõnul on segaduses ka Fideszi valijad, sest nad on saanud aastaid kallutatud infot. "Nendele söödeti valesid, kuidas vastaspartei toetajaid on vähe, meeleavaldused olid inimtühjad. Paljud Fideszi valijad olid nii rahulikud, et ei läinudki valima. Nüüd on nad kindlasti väga üllatunud."

Timar on kindel, et paljud valijad ei olnud enne valimisi näinud päris intervjuusid Péter Magyariga, vaid ainult AI-ga moonutatud materjali. Ta lisas, et opositsiooniliidrit ei kutsutud pikalt riigimeediasse esinema.

Uue valitsuse ees seisavad tema hinnangul keerulised otsused. "On palju inimesi, kes ei olnud pädevad ametnikud, vaid täitsid lihtsalt käske," sõnas ta. Samas rõhutas ta, et kõiki ei plaanita välja vahetada, vaid eesmärk on leida professionaalsed ja sõltumatud ametnikud. Timari hinnangul näitab aeg, kui kiiresti muutused tegelikult toimuvad, kuid vajadus nende järele on tema sõnul selge.