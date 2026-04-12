Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

"Hommik Anuga" saates oli külas naiste võimlemis- ja aeroobikarühm Sillerdajad. Rühma juhendaja Silja Siller ütles, et pingutus on oluline osa trennist, aga oluline on seda teha eesmärgiga, et sul oleks hea.

Teenusettevõtete tegevjuht Katrin Maastik ütles, et ta on üle neljakümne aastane, aga ta end läbi keskeakriisi ei defineeri. Ka projekteerimisettevõtte juhatuse liige Kerttu Talvik sõnas, et tema ei põgene Sillerdajatesse kuuludes millegi eest, vaid nüüd ta teeb elus lihtsalt neid asju, mida ta teha tahab. "Ma ei põgene oma vanuse eest, seda nimetatakse kriisiks, aga mina näen seda nii, et nüüd ma lõpuks saan teha asju iseendale: ostan mootorratta, käin Silja trennides ja teen podcast'i. Teen kõiki neid asju, mida varem, kui ma olin 20ndates või kui mu laps oli väiksem, ei saanud eri põhjustel teha."

Avalike suhete osakonna juhataja Agnes Suurmets-Ots ei olnud samuti seda enda jaoks defineerinud keskeaga seotud asjana. "Mina sain Siljaga esimest korda aeroobikat teha siis, kui ma olin teismeline, aga kui Silja nüüd kuulutas üle 20 aasta välja, et ta plaanib uue grupi teha, siis mul tuli kohe meelde, kui äge see oli," kinnitas ta ja meenutas, et see ei tundunud juba kunagi treeninguna. "See on ülimalt lõbus ja äge viis koos aega veeta ja selle käigus liikuda."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sillerdajate juht, joogaõpetaja ja heaolukoolitaja Silja Silleri sõnul on kriis nii naljakas sõna. "Ma pole selle peale isegi mõelnud, kui keegi mult küsib, kui vana ma olen, siis ma pean alati hakkama mõtlema, et oot-oot, mingi vanus on ka," kinnitas ta ja rõhutas, et aeroobika on tema jaoks olnud alati selline tegevus, mille seest tuleb meeletu energia. "Naised tulevad pühapäevahommikul trenni ja kui nad ukseni jõuavad, siis nad tulevad sisse naeratades."

"Mõned neist ütlevad, see on täielikult päästnud nende päeva, misiganes nende elus on praegu toimunud, aga see on koht, kuhu nad tulevad ja lasevad end täiesti vabaks, nad ei pea keegi teine olema," ütles Siller ja lisas, et pingutus on oluline osa trennist, aga oluline on seda teha eesmärgiga, et sul oleks hea.

Silja Silleri sõnul peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea. "See on valik, see on see, et ma tõusen hommikul üles ja mõtlen, et mul on täna nii kohutavalt halb olla, aga mis ma teen sellega, kas ma saan seda kuidagi muuta, et see oleks parem, sest keegi teine ei saa mu päeva paremaks teha, kui ma jään lootma, et keegi teine seda teeb, siis ei lähe see kunagi paremaks."

Sillerdajad astusid "Hommik Anuga" saates üles ka tantsunumbriga: